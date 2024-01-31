Військові медики назвали зброю, через яку на фронті 80% поранень: яка ситуація на передові

На Соледарському напрямку щонайменше 80% від усіх поранень – це наслідки ударів FPV-дронів та ворожих "скидів". Навіть від одного вибуху буває по кілька ушкоджених піхотинців одночасно.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталі Нагорної.

ТСН побувала на стабілізаційному пункті під Соледаром. Тут перебуває один із поранених Сергій. Боєць сам з Берислава, на Херсонщині, його рідне місто розбите, але переживає не за себе, за кохану – хвилюватися їй не можна

"У мене дружина вагітна тому треба казати, що все нормально", - каже Сергій.

Сергій

Осколки зачепили солдатові голову. Але військовий лікар 10 гірсько-штурмової бригади перевіряє ще й ноги, оскільки можливі й зимові травми.

"Сьогоднішня ранкова історія - двоє бійців з важкими обмороженнями і дай Бог, щоб вони були живі. Термін цього відмороження 4 доби, тобто він вже 4 доби не чує пальців, а можливості вивезти не було", - каже військовий лікар Олег Токарчук.

Олег Токарчук

Анестезіолог Микола Рихліцький зазвичай береться до роботи, коли пацієнти особливо тяжкі – каже, за пораненнями можна оцінити інтенсивність бойових дій.

"Якщо там штурмові дії відбуваються, чи навпаки на нас штурмові дії, то звичайно в нас роботи в рази більше, зараз її немає", - каже Микола Рихліцький.

Микола Рихліцький

Медики кажуть, що багато роботи у них починається вночі, коли на стабпункт привозять поранених бійців. Наразі найбільше клопоту військовим медикам додають дрони – ударні або камікадзе.

"В рази, якщо раніше це були одиничні такі епізоди, то зараз це катастрофа. Верхня частина тіла опіки, дихальні шляхи і якщо раніше це були кінцівки, бо осколки знаходять ці кінцівки самі, то зараз він влітає, хлопці стараються закриватись", - каже військовий лікар Віталій Липинський.

Вночі до стабілізаційного пункту доставляють бійця, який постраждав через удар дроном. Він переживає – один з побратимів залишився на позиціях. Згодом сюди привозять ще трьох воїнів.

Бійців оглядають, перемотують, перевдягають та взувають у капці – вдягти чистий одяг ушкоджені хлопці можуть завдяки волонтерам.

"Ні однією статтею видатків не передбачений одяг для поранених, боєць якого поранили, він отримає наступний комплект одягу після лікування поранення, але коли ми привезли сюди з болота крові аж до без трусів, його треба в щось одягнути", - каже медик Олег Токарчук.

Стабілізаційний пункт

Один із поранених розповідає – хотів лишитися на позиціях, але командир вмовив пролікуватися.

"Особисто прийшов командир дивитись, що сталося. Дякую своєму командиру, таких командирів дуже мало як в нас. Дай боже би таких командирів, може, скоріше б закінчилась війна", - каже воїн.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Зараз це катастрофа!" Медики на передовій фіксують зміну поранень у бійців

Нагадаємо, лікарі Дніпра, що рятують захисників з передової, констатують: зросла кількість бійців із тяжкими ураженнями. Майже всі - з мінно-вибуховими пораненнями.

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