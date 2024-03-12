Командир відділення ЗСУ емоційно звернувся до цивільних: "Військові можуть одного дня закінчитись"

Командир відділення та художник у цивільному житті Дмитро Гапчинський емоційно звернувся до цивільних, які уникають мобілізації. Він наголосив, що українці повинні розуміти, що Росія хоче їх знищити, і поки вони ухиляються від мобілізації, тих, хто їх захищає, може не залишитися.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

Український захисник наголосив, що поки по Києву та інших тилових містах ходять здорові чоловіки, які ухиляються від мобілізації – в окопах воюють ті, кому більше за 40. Він зазначив, що розчарований ситуацією в тилу та хвилюється за ситуацію на фронті через ставлення до мобілізації.

"Хотілося б побачити згуртоване суспільство, яке прагне перемоги та щось для цього робить. Бо коли дивишся, як наймають адвокатів, щоб вони допомагали відмазуватися від ТЦК і казати, які вони неправі – це дуже дивно. Бо ти розумієш, що на тебе валить потужна армія, в тилу проходить процес, що не треба йти і захищатися. Що треба шукати якісь правові норми, щоб не захищати свою країну. Або людина не розуміє, чим це може закінчитися, або це не громадянин України", – сказав Дмитро Гапчинський.

Військовий нагадав, що поки росіяни відверто кажуть, що хочуть знищити Україну як державу, українці шукають правових підстав, щоб не йти до війська.

"Бо до твоєї країни прийшла війна, біда. І по Конституції кожен повинен захищати свою Батьківщину. Але кожен починає шукати, де в законі сказано, що можна не захищати. Тобто захищати повинні військові, а я не військовий. Це дуже дивує. Росія відверто каже, що хоче знищити Україну. Вам кажуть відвертим текстом – вас хочуть вбити. А ви шукаєте правові норми, щоб не йти захищати себе. Вам зробили пояс безпеки хлопці-військові. Але вони можуть в один день закінчитися", – наголосив він.

Нагадаємо, ворог посилив атаки на одному з напрямків, застосовує хімзброю.

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