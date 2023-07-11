Військові на передовій врятували пораненого червонокнижного птаха: ветеринари дали йому рідкісне “ім’я”

Зараз шуліка готується до операції, можливо частину крила доведеться ампутувати, тоді доживати віку він буде в неволі.

Бився з собаками на узбіччі та вже починав програвати. Українські військові врятували червонокнижного птаха - шуліку чорного. Побачили як той з останніх сил бореться за життя і кинулись допомогти, йдеться в ТСН.

З передової пораненого хижака доправили у Дніпро. Фахівці з’ясували, в яструба перелом лівого крила та черепно-мозкова травма. До всього птах наляканий новими умовами життя і ще не довіряє людям.

Зараз шуліка готується до операції, можливо частину крила доведеться ампутувати, тоді доживати віку він буде в неволі. Однак зможе допомогти іншим птахам з інвалідністю, кажуть фахівці. “Він буде розміщений у реабілітаційному центрі, де можливо зможе допомагати іншим травмованим птахам створити пару, або виховувати пташенят, яких буде знайдено”, - пояснює біологиня Вероніка.

Назвали яструба на честь його рятувальника БТРом. “Відігнав собак, дивлюся, крило перебите, але наче дихає, живий, оченята ті горять. Шкода. Я взагалі тварин люблю, ми не могли його лишити. Попросив назвати моїм позивним БТР. Така була історія, ми тварин не лишаєм”, - каже військовий-рятівник.

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