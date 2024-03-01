Військові навчання у Києві: чи пов’язані вони з можливим нападом РФ – пояснення очільника МВА

Сергій Попко розповів про оборону Києва та чи є загроза від ворога.

Угруповання сил і засобів оборони міста Києва у взаємодії з КМВА, патрульною і національною поліцією та іншими підрозділами сил оборони й надалі будуть проводи систематичні навчання. Адже в умовах війни, захист і безпека столиці та його мешканців – це надважливе завдання. І її вирішення потребує постійного підвищення рівня навичок, взаємодії та боєздатності усіх структур, які забезпечують оборону столиці.

Про все в інтерв’ю для ТСН.ua розповів начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Вони передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. За умовами, здійснюється перевірка транспорту, документів, елементів захисту блокпосту, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи, розгортання певної кількості сил і засобів на загрозливих напрямках тощо. Навчання має завдання – удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки (у випадку загострення ситуації) та певні заходи щодо захисту цивільного населення", - пояснив він.

За словами очільника КМВА системні навчання, які проходять у Києві та Київській області, дозволяють ще краще готуватися до виконання важливого завдання – захисту Києва та його мешканців від потенційних загроз.

"Ми краще розуміємо на чому зосереджувати основні зусилля, над чим працювати. Поки не закінчиться війна, допоки Україна не переможе, загрози для столиці і її мешканців завжди існуватимуть. І якщо Київ з кожним місяцем стає все більш безпечним, то це – заслуга усіх структур, які щоденно працюють задля його захисту! Зокрема вагома заслуга теперішньої безпеки столиці і у проведенні таких системних тренувань", - резюмував Сергій Попко.

Нагадаємо, Сергій Попко відповів, чи можливий новий російський наступ на Київ.

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