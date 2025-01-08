Військові назвалися на честь популярного британського серіалу і стали відомими в Україні і за кордоном

Вони починали як добровольці-піхотинці, а тепер це ефективний підрозділ ударних БПЛА. Бійці центру спеціального призначення “Омега” назвалися на честь популярного британського серіалу “Гострі Картузи”. І наділи кашкети — такі ж як у героїв серіалу. Такий креативний крок зробив їх відомими не лише в Україні.

Як це допомагає ефективніше боротися з ворогом, кореспондентка ТСН Юлія Бойко дізнавалася.

Гострими картузами вони назвалися жартома. Назва ця не тільки прижилася. Вона зробила їх відомими і популярними не лише в Україні, а й за кордоном. А підрозділ центру спеціального призначення вирішив на цьому не зупинятися — бійці замовили аксесуари, з ними навіть виходять на завдання.

“Кожна третя людина питає, чи є в нас лезо під картузом, і ми показуємо, що воно в нас є. І це наша лейбочка, яка показує, що він не підробний”, — каже військовий “Залізняк”.

Один з таких кашкетів військові передали через британських журналістів Кілліану Мерфі, актору, який виконує головну роль у серіалі “Гострі Картузи”

Скриншот із відео ТСН

“Вони його передали за місяць. Нам прийшов другий картуз з нашими підписами, з підписом Кілліана Мерфі”, — каже військовослужбовець “Кум”.

Згодом про підрозділ дізнався Стівен Найт, автор ідеї та сценарист британського серіалу. Він зв’язався із військовими та передав їм 30 унікальних кашкетів від офіційного дизайнера костюмів .

“Це компанія, яка ці картузи робила для серіалів. Вони їх розробляли спеціально під ті часи . І вона всі ці зони забезпечувала Кілліана Мерфі і його друзів картузи”, — каже військовослужбовець “Адвокат”.

“Це дуже мотивуючи, дуже круто. Прямо ти відчуваєш, що ми захищаємо спокій не тільки України, а і всієї Європи. І вони це також відчувають”, — каже військовослужбовець “Кум”.

Скриншот із відео ТСН

Така популярність та впізнаваність неабияк допомагає військовим у боротьбі з ворогом. Підрозділу вдається закривати збори на дрони - їхню головну зброю та інше необхідне для виконання бойових завдань спорядження.

“Сьогоднішня війна, війна дронів, вона дуже дорога і дуже коштовна. Ну, дуже дорога і дуже коштовна для нас, як для невеликої групи людей, а не як для війни в цілому. І завдяки медійності, ми маємо ці дрони, нам дуже багато і простих людей, і фонди допомагають, і незнайомі люди допомагають”, — каже військовослужбовець “Залізняк”.

Скриншот із відео ТСН

На початку повномасштабного вторгнення цей креативний підрозділ виконував завдання піхотинців, обороняючи Харківщину. А згодом “Гострі картузи” перекваліфікувалися на дрони. Спочатку були “Мавіки”, зараз FPV. Із жовтня їхні ударні безпілотники почали нищити ворога на Покровському напрямку.

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