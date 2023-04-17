Військові облігації чи депозит: експерт розповів, куди варто вкладати гроші

Фінансовий експерт розповів про особливості військових облігацій та чим вони відрізняються від депозитів.

Громадяни та бізнес можуть придбати військові облігації через банки-первинні дилери або через ліцензовані інвестиційні фірми. Дохідність у військових облігацій більша і вони не обкладаються податком.

Професор, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко в інтерв'ю ТСН.ua розповів, чи варто людям вкладатися у такі папери.

"У будь-якому разі, це більш вигідно, ніж депозити. Але є нюанс з термінами виплати. Там вони дуже тривалі – рік, півтора, два роки. Тому, якщо у людей є така можливість і їх це не лякає, то можна купувати військові облігації, у них дохідність більша. В той же час варто пам’ятати – чим довший термін інвестиції, тим більше ризиків. А якщо війна не закінчиться і буде її продовження? В такому разі вірогідність девальвації збільшиться, на жаль", - пояснив експерт.

Що таке військова облігація

Військові облігації – це цільові державні боргові цінні папери, призначені для запозичень на ринку з метою фінансування потреб ЗСУ та держави в умовах війни. Виплати за таким облігаціями на 100% гарантуються державою та обслуговуються Мінфіном.

Податки та збори із доходу за військовими облігаціями не стягуються. Номінальна вартість однієї гривневої облігації становить близько 1 тис. грн, доларової – 1 тис. дол. США, євро – 1 тис. євро.

Ставка за випущеними раніше гривневими облігаціями становила від 9,5% до 11% річних (залежно від терміну погашення), доларовими – 3,7% річних, євро – 2,5% річних.

Нагадаємо, експерт спрогнозував, яким буде курс долара в Україні до кінця 2023 року.

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