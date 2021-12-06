Військові оркестри, святкові марші і передавання озброєння: як в Україні святкують 30-річчя ЗСУ

Військові оркестри, святкові марші і передавання озброєння: як в Україні святкують 30-річчя ЗСУ

6 грудня 1991-го року Верховна Рада ухвалила закон про збройні сили.

Україна відзначає 30-річчя ЗСУ. Урочистості влаштували одночасно в 6 містах, а між ними – телеміст: "Харків – Київ – Краматорськ – Львів – Одеса – Озерне". В рамках святкування показали новітні зразки озброєння та військової техніки, нагороджували армійців відзнаками, а військовим частинам - вручали бойові прапори.

Про те, як святкували день Збройних сил України в Києві, Львові та Харкові - йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, Збройним силам передали три танки Т-64, десяток бронетранспортерів, вертоліт Мі-8 і три літаки. Військово-морські сили - отримали понад два десятки патрульних катерів типу "Айленд". А ще – армійцям передали понад 80 броньованих і спеціальних машин по всій країні. У Харкові – в урочистостях взяв участь і президент Зеленський. Промову почав - хвилиною мовчання за загиблими на Сході воїнами.

"Ми пишаємось Збройними силами України. Усіма, хто звільнів Маріуполь, Слов'янськ, Краматорськ... Усіма, хто приніс мир в Авдіївку, Бахмут та Щастя... Усіма, хто обов'язково принесе мир в Донецьк, Луганськ, Крим...Слава Україні!", - сказав президент.

ХАРКІВ

Сьогодні на головній площі Харкова вишикувались і досвідчені бійці, і курсанти з військових вишів. Зібралися і містяни. Людей було чимало, попри дощову погоду.

До Харкова прибув президент Володимир Зеленський, який до цього відвідав бійців на Донбасі. Десятьом військовим президент вручив нагороди. А всіх загиблих армійців вшанували двома хвилинами мовчання. На майдан вивели три танки Т-64, а ще десять бронетранспортерів і стільки ж броньованих машин. Усю цю важку техніку передадуть у військові підрозділи.

Інший бік святкування в Харкові - це перекритий рух в середмісті та зміни в розкладі руху громадського транспорту. Великих заторів не спостерігалось.

ЛЬВІВ

Тим часом у Львові поблизу Академії сухопутних військ відбувся концерт гурту "Скай". Облаштували велику сцену, а обабіч виставили військову техніку.

Відсвяткувати день народження Збройних сил сюди прийшли військові з родинами, а також мешканці Львова, які вітають бійців. 10 захисникам вручили нагороди за віддану службу.

А розпочався ранок вшануванням загиблих побратимів. На Личаківському кладовищі до могил полеглих бійців військовослужбовці поклали квіти та запалили лампадки. Під залпи салюту військовий оркестр виконав Гімн України. А далі відправили літургію у Гарнізонному храмі Петра і Павла.

Привітати українських захисників з річницею Збройних сил прийшли також закордонні колеги - зокрема військові з США, Канади, Литви та Німеччини.

КИЇВ

У Києві урочистості відбувалися на Михайлівській площі, де облаштували величезну сцену та встановили екрани. Під час урочистої церемонії військовим вручили державні нагороди.

Також демонстрували спецтехніку, ключі від якої вже передали Збройним силам України, і вручали і бойові прапори.

Через негоду небагато киян прийшло на площу привітати військових. Був організований святковий концерт.

День Збройних сил України: як відбувається святкування у Києві, Львові та Харкові

Нагадаємо:

Головнокомандувач ЗСУ, генерал-лейтенант Валерій Залужний у своєму відеопривітанні з нагоди Дня Збройних сил України заявив, що українська армія надійно захищає державу і готова до будь-якого розвитку безпекової ситуації на фронті.

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Автори: Алла Хоцянівська, Марічка Кужик, Юлія Семененко