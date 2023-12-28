Військові плани Сі Цзіньпіна щодо Тайваню: як війна Путіна розв'язує руки іншим

Експерти вважають, що Сі Цзіньпін, ймовірно, уважно стежить за перебігом війни в Україні.

Лідер КНР Сі Цзіньпін знову нещодавно повторив, що "возз'єднання" Тайваню з Китаєм є "неминучим", що означає, що китайський лідер має військові плани щодо острівної держави. Як говорять західні аналітики, не останню роль у цьому відіграв напад очільника Кремля Володимира Путіна на Україну.

Що задумав китайський лідер щодо Тайваню, чи готується він до війни і до чого тут Росія - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Cі хоче "омолодити" Китай, приєднавши Тайвань

У вівторок, 26 грудня, під час звернення з нагоди 130-ї річниці від дня народження засновника Китайської Народної Республіки Мао Цзедуна лідер КНР Сі Цзіньпін вкотре наголосив, що возз’єднання із Тайванем "неминуче", використовуючи близькі до Росії наративи.

"Здійснення повного возз'єднання з батьківщиною є неминучим шляхом розвитку, це справедливо і те, чого хоче народ. Батьківщина повинна бути і буде возз'єднана", - сказав Сі.

Варто зауважити, що ці слова перегукуються з попередніми заявами Сі - одного з найвпливовіших лідерів Китаю після Мао - який зробив контроль над Тайванем наріжним каменем своєї ширшої мети - "омолодити" Китай.

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Китай попередив Байдена, що захопить Тайвань

NBC News із посиланням на слова трьох чинних і колишніх американських чиновників пише, що лідер Китаю заявив президентові Сполучених Штатів Джо Байдену під час їхнього нещодавнього саміту в Сан-Франциско, що Пекін "возз’єднає" Тайвань із Китаєм, однак терміни ще не визначені.

Автори видання зазначають, що Сі сказав очільнику Білого дому, що Китай вважає за краще возз’єднати Тайвань мирним шляхом, а не силою.

Співрозмовники NBC News стверджують, що китайський лідер сказав Байдену та іншим офіційним особам США, що "питання Тайваню залишається найважливішим і найбільш делікатним питанням у відносинах між Пекіном і Вашингтоном". Він закликав США, що вони повинні "підтримати мирне возз'єднання Китаю", і запевнив, що "Китай здійснить возз'єднання, і це неможливо зупинити".

"Брязкання шаблями Сі щодо Тайваню є головним предметом занепокоєння для чиновників адміністрації Байдена, які наполегливо намагаються уникнути військового конфлікту з Китаєм", – зауважують автори статті.

Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін / Фото: Associated Press

Сі посилює зв’язки з Москвою

Президент Китаю Сі Цзіньпін 20 грудня провів у Пекіні зустріч з прем’єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним, під час якої він пообіцяв посилювати зв’язки з Москвою. Сі нагадав, що 2023 року він двічі зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним, а також відзначив активну комунікацію між урядами, законодавчими органами та місцевими органами влади двох країн.

"Китай підтримує російський народ у виборі власного шляху розвитку, а збереження і примноження китайсько-російських відносин є стратегічним вибором обох країн, виходячи з корінних інтересів їх народів", - цитує пресслужба МЗС Китаю Сі Цзіньпіна.

Росія і Китай перебувають на межі створення військового альянсу

Тим часом видання Business Insider інформує, що Сі та Путін мають намір створити військовий альянс. Автори інформаційного агентства зауважують, що Росія та Китай стають дедалі "агресивнішими у своїх спільних амбіціях переважити США як найбільшу державу світу".

"Президент Китаю Сі Цзіньпін та президент Росії Володимир Путін намагаються використати глобальну нестабільність, щоб завдати шкоди США та їхнім союзникам", - йдеться у матеріалі.

Як наголошують аналітики, Китай і Росія наближаються до формування військового альянсу. На їхню думку, цей союз становить найбільшу загрозу, з якою США стикалися в історії десятиліть.

Експерти вважають, що Сі Цзіньпін, ймовірно, уважно стежить за перебігом війни в Україні, щоб розуміти, як відреагує світ, якщо КНР вирішить захопити острів Тайвань.

Нагадаємо, 23 грудня повідомила про активність китайських військових літаків і кораблів навколо острова. Літаки КНР, зокрема перетнули чутливу серединну лінію Тайванської протоки.

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