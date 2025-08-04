Військові показали цивільним унікальну зброю, яка воює на фронті: відео

Військова техніка / © ТСН

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25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада запрошує цивільних відчути, як воює сучасна армія. Військові показали повітряні дрони, наземні роботи, «Стінгери» та «Джавеліни». У такий спосіб військові намагаються протидіяти ворожому ІПСО та залучити прихильників війська.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Власну роту безпілотних систем у 25-тці створили одними з перших у війську. Відтоді постійно вдосконалюються. Навіть мають польову лабораторію «храм святого Мавіка».

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Підприємці, громадські діячі чи автори ландшафтного парку — відчути, що таке технодесант 25 бригади, можуть люди різних професій чи віку.

Відвідувачі кажуть, що вони в захваті від того, що можна себе спробувати оператором дрона чи потренуватися на «Стінгера».

Військові також показали робота, що везе на собі провізію чи боєкомплект, або ж рятує поранених чи цивільних, що опинилися в пастці — він здатен підхопити двісті кілограмів.

Військові розповідають, що нині їхня бригада тримає один з найскладніших — Покровський напрямок. А тому вони хочуть розповісти цивільним більше про війну.

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«Війна змінилась кардинально. І хотілось показати цивільному населенню, донести, що зараз нема такого, що в основі „штик, примкнуть і піти в атаку“. Зараз в основі не тільки піхота, а й дрони, і вмілість із застосування», — каже Ілля Петрина, заступник командира бригади.

Альпіністка Ірина Караган, що пройшла усі випробування, не стримує емоцій.

«Це якийсь космос! Майбутнє вже тут. Відчуваю таку вдячність цим людям, що вони роблять щось неможливе. Мені дуже хочеться для них щось зробити, бо я бачу, шо вони для нас роблять», — каже вона.

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