Військові проходять вишкіл, люди готують укриття і скуповують аптечки: фіни готуються до загрози Росії

Активні танкові бої, перестрілки з автоматів і димові завіси у фінських лісах стоять не так давно.

Останні кілька тижнів фінські солдати вчаться самі, а також спільно з військовими США, Великої Британії, Естонії давати відсіч потенційному ворогу - Росії.

Детальніше про навчання військових та чим воно викликане - у сюжет ТСН.

Особливо затято навання почали після того, як президент Фінляндії Саулі Нійністе та прем'єр-міністерка Санна Марін звернулися до законодавців, аби ті без зволікань проголосували за подання заявки на членство в НАТО. Про те ж саме заявила і сусідня Швеція. Для Росії вступ першої одначає втрату контролю над Балтійським морем. Другої - що кордон із країнами НАТО зросте ще на 1 343 км, а тому за умови вступу стане 2 600 км.

"Фінляндія є постачальником регіональної безпеки та ще більше посилить НАТО як майбутнього союзника", - наголосив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто.

На російсько-фінському кордоні і в стосунках із агресивним сусідом повіяло холодом. Кремль у притаманній йому манері почав погрожувати війною. До слова, саме про війну у фінів вже понад 80 років є колективна пам’ять. Радянський союз напав на них 1939-го. Час минає, а методи не змінюються: тоді радянський союз звинуватив фінів у обстрілі своєї території. Після року війни Фінляндія втратила десяту частину своєї території. Ті події весь час нагадують, що Росії не можна довіряти.

Після нападу Росії на України - поготів. За три місяці війни в Україні фіни зрозуміли, що хочуть до НАТО. За вступ до альянсу висловилось близько 80% людей.

У країні засвоїли урок: хочеш миру - готуйся до війни. Тут, як і в Україні, є строкова служба. Військовий вишкіл мають понад мільйон фінів. На маневрах зараз вони відточують навички володіння напів атоматичною зброєю. "Я думаю, що урок полягає в тому, щоб бути готовим до будь-яких ситуацій, які можуть виникнути, і вжити будь-яких дій, які ви можете зробити, щоб підготуватися, пройти підготовку та організуватися", - вважає резервіст Макс Каар.

Готуються і воєнторги. В одному, який має назву "Варустелека", продажі вже пішли в гору. Наразі, запасаються цивільні. Хтось купує спальні мішки, аптечки, хтось замовляє бронежилети і навіть боєприпаси. "Люди справді активно готуються до наступу Росії. Люди хочуть діяти. Вони хочуть щось зробити, аби відчути, що вони можуть запобігти поганим подіям", - директорка із закупів воєнторга Еліна Хаме.

Як Фінляндія готується до членства в НАТО

У всій країні почались перевірки бомбосховищ. У Гельсінкі, яке має населення 650 тисяч, місць в укриттях є на третину більше - 900 тисяч. Одне з них має такий вигляд: басейн зі стінами наче десь в печері. За потреби, варто лише воду спустити і він легко перетвориться на бомбосховище, що прихистить чотири тисячі людей. Над укриттям - 15 метрів гранітної породи. Двері також витримають потужний удар.

"Ми готувалися до цього довгий час. У нас досвід. Якщо щось трапиться незвичне - ми не будемо паралізовані", - наголошує Томі Раске, представник департаменту.

До слова, прикордонні містечка неохоче говорять про війну. Але про всяк випадок запасаються їжею на 72 години.

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