Військові проводять навчання серед покинутих хат поблизу Чорнобиля: відпрацювання фактично в умовах міста

Військові проводять навчання серед покинутих хат поблизу Чорнобиля, йдеться в ТСН.

Місцина давно непридатна для життя, багато покинутих хат, які поросли деревами, а от навчатися військовим - фактично в умовах міста - підходить ідеально.

У 30-кілометровій зоні відчуження тепер хащами курсує бронетехніка, поруч - окопи за усіма військовими і антирадіаційними нормами. З них добре видно радіолокаційну станцію “ДУГА”.

За легенду - події 24 лютого: ворог прорвав кордон з боку білорусі, до неї звідси менше 20 кілометрів. Противника зустрічає бригада тероборони, на посиленні - нацгвардія. Зупинити ворога мають і мінні загородження, і артилерія.

Такі командно-штабні навчання армійці проводять регулярно. Тут одночасно працюють усі види озброєння, аби умови були максимально наближені до бойових. Армійці вчаться маневрувати, мінувати місцевість та ставити інженерні загородження. Серед них є новобранці, є і обстріляні в боях.

Хлопців тут жартома називають “джедаями”, бо навчає їх інструктор з позивним “Йода” - кадровий офіцер на пенсії, що воював під Іловайськом і Пісками. “Це вже не новобранці. Це вже нормально обстріляні хлопці - вони готові до виконання бойових завдань”, - стверджує інструктор.

Поки на білоруському кордоні без суттєвих змін, та це може швидко змінитися - по той бік продовжують стягувати російські війська. “Наше завдання - бути готовими до можливих дій з північного напрямку. Відповідно - ми постійно працюємо над посиленням оборони”, - зазначає командувач Сил оборони Сергій Наєв.

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