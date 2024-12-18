Військові розказали про унікальну українську техніку, яка потрібна на фронті: фото, відео

Сучасні операційні на колесах, які розгортаються лишень за годину – це українська розробка, яка вже рятує життя наших військових на фронті. Мобільні стабілізаційні пункти працюють автономно, без прив’язки до електро- чи водопостачання. І все це – завдяки команді інженерів та медиків.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

У пересувній операційній біля самісінької лінії фронту надають першу допомогу пораненому бійцю. Від того, наскільки вчасно і якісно це буде зроблено, залежить його подальша доля. Не втратити дорогоцінний час допомагають мобільні стабілізаційні пункти.

Мобільний стабпункт – унікальна українська розробка від проєкту KEEP LIFE. Зовні нагадує вантажівку. А от всередині – хірургічне відділення на рівні сучасних лікарень.

У приміщенні відбувається його виготовлення. Це початковий етап – морський контейнер перетворюють на операційну.

"Складається з трьох компонентів – це сам модуль, який ми виробляємо з 20-футових контейнерів. Машина може бути як звичайна вантажівка 10-тонна, так і повнопривідна машина, в залежності де вона буде експлуатуватися і від медобладнання", – каже керівник проєкту KEEP LIFE Сергій Нечитайленко.

На виготовлення повноцінного стабпункту йде близько трьох місяців. Перші модулі вже працюють на фронті. Їх розгортають за годину, натомість стаціонарні пункти потребують кілька днів на облаштування. Ця мобільність рятує життя в умовах динамічної війни.

"Щодо пацієнтів. Якщо ми на ношах заносимо в якийсь там підвал чи напівзруйнований будинок, який ми називаємо стабілізаційним пунктом і пристосували його, і коли ми працюємо на базі мобільного стабілізаційного пункту, який нічим не відрізняється від хірургічного блоку – це є зовсім різні речі", – каже сержант десантно-штурмових військ Юрій Бондар.

Юрій Бондар

Вартість одного такого модуля – близько 9 мільйонів гривень. Він може працювати цілодобово, у розгорнутому стані його площа збільшується удвічі та вміщує дві хірургічні бригади. Тут є усе необхідне медичне обладнання.

Зараз такий стабпункт може допомогти пів сотні поранених за добу. Потреба, на жаль, не зменшується.

"Всі втомились вже від війни, у багатьох поопускались руки. Але наша команда руки не опускає. У нас війна 24/7, тому що дуже багато родичів та знайомих воює. Ми знаємо, для кого це робимо. І руки ніколи не опустяться до кінця війни", – каже керівник проєкту KEEP LIFE Сергій Нечитайленко.

Допомогти виробникам можна за QR-кодом та реквізитами на сайті ТСН. Такий стабілізаційний пункт потрібен кожній бригаді – а їх понад три сотні.

QR-код для допомоги

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