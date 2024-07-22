Військові розповіли, як працює унікальний дрон, якого дуже бояться окупанти: фото, відео

Окупанти поновили інтенсивні штурми в районі Роботиного, Щербаків, Новоандріївки, Малої Токмачки. Ворожі атаки тут традиційно відбуваються за активної підтримки ствольної та реактивної артилерії. Натомість, першу скрипку на полі бою, зокрема і на Роботинському виступі нині відіграють безпілотники.

З екіпажем нічних бомберів “Карадагу” 15-ої бригади оперативного призначення Національної гвардії України поспілкувалась знімальна група ТСН.

Українські захисники з Нацгвардії їдуть на передову. Їх робочий диво-девайс - величезний гексакоптер, українського походження "Вампір". Ним вони ліквідовують окупантів та доставляють піхотинцям зброю та їжу на передову.

Український військовий на Запоріжжі

Українська піхота північно-західніше Вербового, на захід від Новофедорівки, в районі Новопокровки нині тримає лінію фронту - просто серед полів та ущент знищених лісосмуг. Доправляти воїнам припаси небом, означає зберегти життя.

“Вампір” лише здійнявся у нічне небо, як з точки скиду повідомили: доправлення на нулі дуже чекають. Цієї ночі, “Стефан” із “Парамоном”, за кілька рейсів, змогли доправити на нуль, чотири пакунки з їжею, водою та боєприпасами.

Ворожа артилерія на Токмацькому напрямку не замовкає, твердять пілоти "Карадагу". Невеликі ворожі штурмові групи, до півдесятка окупантів, користуючись сутінками або ж на світанку, майже кожної доби, намагаються, просунутись вперед.

"Вампір"

До наступного старту, свого нічного бомбардувальника, екіпаж готує - саме у квадрат, де надвечір, був помічений рух московитів.

Після допомоги піхотинцям, пілоти "Вампіру" готуються до роботи по російських окупантах. Атакувати ймовірну схованку окупантів "Вампір" летітиме з трофейними бомбами.

Нічних українських "Вампірів", московити прозвали "Баба Яга". Адже шум роторів гексакоптера ще задовго до моменту бомбометання – на смерть лякає окупантів.

Дрон з боєприпасом

Частину лісосмуги, де ймовірно переховувалась передова група ворожих штурмовиків, екіпаж нічних бомберів 15-ої бригади Нацгвардії за кілька вильотів спалив ущент.

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