Військові тіснять ворога на Луганщині і вже звільнили кілька сіл

На межі Харківщини із Луганською областю фронт зовсім не затихає. До тимчасово загарбаного Сватового росіяни підтягують резерви, кажуть українські аеророзвідники. Натомість, північніше, нашим воїнам вдалося відвоювати в окупантів трохи української Луганщини, йдеться в ТСН.

У бік автодороги Куп’янськ-Сватове українські військові, зазвичай, вирушають ще у темряві, аби дістатися ближче до передової на самім світанку. “Вони ж в темноті не стрілятимуть. Зараз трошки розцвіло, дрони уже вилетіли їхні, так що вони будуть зараз працювати”, - запевняє військовослужбовець-аеророзвідник ЗСУ “Борода”.

“Борода”, точно знав, про що говорить і не минуло й кількох хвилин після десантування з бронетранспортера, як у бік села полетіли важкі російські снаряди - спершу мінометів, а далі і артилерія. До самого вечора фронт не замовкає.

Українські ж фронтові аеророзвідники свідомо виїжджають якнайближче до ворога, аби виявити ворожу арту. Днями, здійнявши на кількасот метрів над собою свою пташку, аеророзвідники побачили, як до окупованого Сватового заходила колона важкої ворожої техніки. Напередодні, біля самої передової, виявили скупчення ще й їхньої піхоти. “Полетіли туди, побачили збір піхоти. Відпрацвали трошки по них. Командир там сказав: “Пацани, а ми зірвали наступ трошки”, - каже військовослужбовець-аеророзвідник ЗСУ “Слива”.

Та найголовніше для них, зізнаються аеророзвідники, підтримати - “очима” з неба свою піхоту. Аеророзвідники твердять: “пташки” у сучасній війні повинні висіти у небі цілодобово. Коли координати є, щоб допомогти піхоті мерщій долучається українська артилерія.

Вздовж автотраси на Сватове тепер проходить передова. Хоча для звільнення райцентру на Луганщині ще доведеться докласти чимало зусиль, рухатись у тім напрямку українські військові не припиняють. “Новоселівку взяли. Трошки далі там Кузимівку, чи як там, теж зайшли. А справа там, зліва, лісопосадка є - і там вони сидять”, - розповідає командир танка 92 ОМБр “Фізрук”.

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