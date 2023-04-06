Військові тримають Авдіївку, але перехопити ворожі снаряди не можуть: місто щоденно руйнується

Невдалий штурм Авдіївки, російські війська вже вкотре намагалися оточити місто, але це у них не вийшло. Тому місто вони й далі нещадно обстрілюють. Неймовірно, але в Авдіївці і досі живуть десятки мирних і четверо дітей, батьки яких категорично відмовляються від евакуації, йдеться в ТСН.

“Тут автобус їхав, жінка загинула, чоловік отримав поранення”, - показують місцеві наслідки російських дій.

Ворожа артилерія прострілює Авдіївку наскрізь, тут немає безпечних районів. Головне, кажуть поліцейські, - рухатися, можливо тоді ворожі безпілотники на тебе не полюватимуть. Сама Авдіївка на перший погляд зруйнована і мертва, але люди тут є. “Підіть подивіться, щойно прилетіло, добре що ми не були в квартирі, убило б”, - розповідає пара, яка йде в підвал до волонтерів.

Центр міста розбомблений, орієнтуватися складно, торгівельно-розважальний центр «Бум» після багатьох “бумів” впізнати дуже важко.

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Далі від центру і ближче до бойових дій немолоде подружжя зателефонувало до поліції зі словами: “Ми готові виїхати”. Анатолій та Надія Шляхові трималися до останнього, але кілька днів у їхній город впало два снаряди, а ще з десяток “подарунків”. Лінія фронту зовсім поряд, фактично на їхній вулиці, тому їдуть. Чоловіку важко прощатись з будинком, в якому прожив 82 роки. Усі сусіди на вулиці давно виїхали, його проводжає лише сусідський контужений, побитий війною кіт.

Для поліцейських на сьогодні ще завдання-максимум - знайти сім’ю з двома дітьми і переконати їх виїхати. Родину правоохоронці знаходять, але вмовляння знову не спрацьовують. “Ось категорично я не хочу. Не хочу, тут моя земля, я житиму тут і роститиму своїх дітей тут, це категорично”, - кажуть люди поліцейським.

Військові тримають Авдіївку, не дають ворогу оточити місто, але перехопити ворожі снаряди не можуть. Тому люди в Авдіївці мають сподіватися лише на долю, що ворожий снаряд омине їхній будинок і тих чотирьох дітей, які досі живуть у місті.

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