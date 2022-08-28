Військові трофеї перетворилися на лоти для аукціону: зброя, яка знищувала техніку, тепер на неї заробляє

Уламок від касетного снаряду чи шматок крилатої ракети «Іскандер» - бійці Стрілецької роти просто з передової привезли їх до столиці, тут вже майстри оформляють їх у національні кольори аби продати з молотка та виручити кошти на нове авто для бійців, йдеться в ТСН.

«Сувенірами» Дмитро називає уламки боєприпасів, якими ворог не шкодуючи обстрілює позиції українських військових. Саме ці сувеніри привіз для аукціону. Це був лише другий день їхньої ротації, коли в розташування хлопців поцілили 7 ворожих ракет. На щастя, зачепило лише техніку. «Це в нас прилетіло і згоріла наша чудова машина «Форд Транзит», я був її водієм, дякувати Богові, в ній не ночував тієї ночі», - каже Дмитро.

Усі ці «сувеніри» хлопці привезли, аби продати їх з молотка. «Агресію на нашу країну люди, волонтери, які допомагають, перетворили в творчість. Розірвані гільзи перетворили в національні прапори і кольори. Буде аукціон, який буде допомагати збирати кошти на пікап», - розповідає співорганізаторка благодійного аукціону Ольга Кравченко.

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Дмитро із побратимами вивозять поранених бійців з лінії фронту, де часто ще точаться активні бої. Трохи більше як за місяць їм вдалося врятувати 35 побратимів. Від лінії фронту до госпіталя не багато, не мало – 36 кілометрів. «З яких 16 - це безпосередньо прифронтова дорога, яка потрапляє під обстріли, з ямами, вирвами, осколками, перешкодами, купою техніки, що згоріла», - каже Дмитро.

Авто, кажуть, у таких умовах – це витратний матеріал. Тому сподіваються, що на аукціоні вдасться виручити кошти на пікап, аби замінити той, що був знищений російським «Іскандером». Зібрати потрібно 150 тис. грн. Бажаючих підтримати військових визвалось чимало. Перша гільза з молотка йде за тисячу гривень. Дмитро каже, заздалегідь не знав , які будуть лоти, але одразу ж і не втримався. «Це моя допомога, це мій внесок буде армії. Я служив також в ракетних військах, для мене це і моя символіка», - каже учасник аукціону.

Перші лоти розпродані, далі аукціон перейде в онлайн – там планують продати ті, так звані «сувеніри», які хлопці щойно привезли з передової.

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