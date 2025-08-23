Військові у владі: екскомандир "Азову" пояснив, за яких умов це можливо

Богдан Кротевич з позивним «Тавр»

Реклама

Військові структури не можуть прийти до влади.

Про це ексначальник штабу 12 бригади спецпризначення «Азов», підполковник у відставці Богдан Кротевич («Тавр») розповів у інтерв’ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту «Мосейчук+».

«Військова демократія — це держава під управлінням військових. Я вважаю, що це неможливо. У війську не може бути демократії, там повинна бути децентралізація. Чи можуть військові прийти до влади? Так, але не в статусі військових, а в статусі політиків і дипломатів, які служити. Багато американських британських політиків служили», — сказав він.

Реклама

В арміі не існує військової демократії, резюмував «Тавр».

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак запропонував залучити військових з бойовим досвідом до роботи в ОП. Володимир Зеленський підтримав цю ідею.

«Ідея реформування полягає в тому, щоб суттєву кількість працівників Офісу становили військові з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни або ветерани бойових дій. Мова про працівників на всіх рівнях та в кожному департаменті», — уточнив Єрмак.