Військові відповіли, кого найбільше бракує на фронті для перемоги у війні з Росією

Команда медичної евакуації бригади "Червона калина", що наразі працює на Запорізькому напрямку, за час своєї роботи не втратила жодного воїна. У військових медиків дві автівки, де є все необхідне для транспортування тяжкопоранених.

Медики кажуть, що зараз для перемоги у війні з РФ найбільше бракує саме людей.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Військові медики кажуть, що зазвичай мають справу із осколковими пораненнями та контузіями. А кілька днів тому рятували трьох побратимів з опіками.

"Завалило бліндаж вони підпалилися, і вони обгорілі були всі. Працюємо от з такими рюкзаками є всі необхідні елементи для надання допомоги, турнікети, якщо потрібно зробити переоцінку, бинти, шини, внутрішньовенний доступ", - каже т.в.о начальника медичного пункту 14-ої бригади НГУ "Червона калина" "Кардинал".

"Кардинал"

На евакуаційні автомобілі постійно чатують росіяни, тому часу у медиків на порятунок обмаль.

"Працюємо ми ночами в основному і постійно потрібно бути на чеку того, що десь потрібно виїжджати", - каже санітар-кулеметник "Ведмідь".

"Ведмідь"

"Ведмідь" у цивільному житті був ветеринаром і навіть у війську хоч працює із людьми, дбає і про фронтових тварин. Чоловік в березні пройшов навчання на бойового медика у Британії і тепер свої знання та вміння використовує на фронті.

За кермом цього медавто "Ріко", до служби тракторист-комбайнер, а у війську довелось опанувати нові навички санітара.

"Ріко"

Оскільки рятувати поранених побратимів доводиться здебільшого вночі, мають прилади нічного бачення, аби світло від фар не засікли росіяни. Та кажуть, найбільше зараз у війську не вистачає людей, які б допомогли пришвидшити перемогу.

Не втратили жодного воїна! Бойові медики рятують побратимів під щільними обстрілами

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