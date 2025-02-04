Військові відверто розповіли про мобілізацію та як на фронті воюють засуджені

В Україні від травня засуджені мають можливість потрапити на фронт. Найбільше цим правом скористались ті, хто відбуває покарання на півдні та сході.

Від травня 2024 року в Україні діє закон, який дозволяє засудженим звільнитися умовно-достроково, щоб йти воювати. Знімальна група ТСН побувала в одній із колоній, де засуджені погоджуються йти на фронт.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук.

Як відбувається мобілізація засуджених

Нині один із підрозділів, де спецконтингенту найбільше, збирає на дрони. І ви можете долучитися до допомоги За QR-кодом, який бачите на екрані. Серед них воюють і мобілізовані. Разом беруть участь у боях на Курщині.

QR-код для донатів на дрони

Третина засуджених із однієї з колоній в Україні добровільно пішла на фронт. Тут усі покарання відбувають вперше.

Умови у цій колонії нормальні. Окрім церкви, на території ще є магазин. Засуджені мають три прийоми їжі на день. І її готують самі.

35-річний Андрій Книш відсидів 11 із 14 років за умисне вбивство. Каже - колись він був в колонії кримінальним авторитетом - це той хто виконує вказівки злочинців, що на волі. Але свій злочинний статус давно змінив. І тепер збирається на війну.

Андрій Книш

"Від початку відбору спеціального контингенту ми вдавалися до того, щоб не приймати на службу тих, хто у своєму житті керується злочинними традиціями", - каже командир 225 ОШБ, Герой України Олег Ширяєв.

Пояснює командир 225 окремого штурмового батальйону, Герой України Олег Ширяєв. У його військовій частині умовно-достроково звільнених найбільше серед ЗСУ.



"Звісно відмовляємо, якщо є певні вади, певні хвороби і рішення військово лікарнянської комісії. Є спроби втечі, тобто, схильні до втечі", - каже він.

Закон, який дозволяє прямо з колонії потрапити до війська, діє з травня минулого року. За цей час на захист держави стали 6 880 добровольців, порахували у Департаменті з питань кримінальних покарань.

"Існують певні обмеження до осіб, які відбувають покарання за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема тероризм, злочини проти національної безпеки, злочини статевого характеру, тощо, там дуже великий перелік", - каже перший заступник начальника Департаменту з питань кримінальних покарань Андрій Нечипельський.

У цьому переліку і топ-посадовці та корупціонери. Їх за законом для засуджених достроково не звільнять.

"Є особи, приблизно 1300 осіб, які наразі написали заяви і вони або проходять ВЛК, або перебувають на стадії пошуку тих підрозділів, до яких вони потім потраплять", - каже Андрій Нечипельський.

Куди піти роздумує й інженер Георгій. У цій колонії він бригадир в цеху з обробки деревини. До ув’язнення будував кораблі. Засуджений за збут наркотиків. Термін: 9 років. Відсидів половину.

Служба у ЗСУ - це можливість почати життя заново, пояснюють засуджені. Так би мовити "відбілити ім’я". Захистити рідних. Найбільше бажаючих служити - у колоніях на сході та півдні, помітили у Державній кримінально-виконавчій службі. Окрім бажання, дозволу суду та адміністрації колонії - усі хто звідси хоче потрапити у військо, мають ще отримати згоду командира обраного підрозділу.

Так було і з військовослужбовцем на псевдо "Бот". Він умовно-достроково звільнився ще у травні. Відтоді у війську виконує функцію діловода. Йому залишалось три роки колонії за збут наркотиків. Але добровільно пішов на контракт до кінця воєнного стану. Це одна з умов для засуджених.

"Є обмеження на щорічну відпустку, але є також відпустки для вирішення соціально-побутових питань. Відпустки на оздоровлення, відпустки по сімейних обставинах", - каже військовий.

Як воюють засуджені

ТСН запитала у командирів, як воюють засуджені:

"Є такі приклади, що хлопці після засудження приходили, ставали на керівні посади, виконували спеціальні задачі, був випадок навіть, що двоє військовослужбовців під Куп’янськом взяли 21 чоловік в полон", - каже заступник командира 225 ОШБ, майор Олександр Руденко.

Середній вік таких бійців - 35 років. Третина з них мають вищу освіту. Більшість, як от армієць на псевдо "Потап", йдуть у штурмовики.

"Ставлення такого нема, звідки я прийшов, що у мене за плечима. На це ніхто не дивиться. Головне - як я виконую поставлені задачі і що роблю", - каже він.



У 225 окремому штурмовому батальйоні кожен другий умовно-достроково звільнений. За півроку дії закону до війська стали лише чверть з тих, хто має на це право. У виконавчій службі порахували - серед тих, хто нині перебуває у колонії - статус засуджений на статус захисник можуть змінити ще 20 тисяч українців і українок.

Ексклюзив! ТСН побувала у виправній колонії! Хто насправді йде на фронт з-за ґрат?!

Нагадаємо, командир розповів про мобілізацію засуджених і як вони воюють.

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