Військові вигадали, як захистити танки від російських дронів: відео

Танк / © ТСН

Військові створюють захист для своїх танків просто на передовій. Коли ворожі FPV-дрони стали головною загрозою для техніки, бійці бригади «Хартія» почали власноруч посилювати машини антидроновими «їжаками». Це не заводська розробка, а фронтове рішення, народжене під постійними атаками з повітря.

Як створюють таку броню — бачила кореспондентка ТСН Юлія Бойко.

Від «мангалів» до «їжаків»

Захист танка, що виїжджає з укриття, бійці звуть бронею-«мангалом». Металеві троси й дроти, що обплітають корпус — це не маскування, а укріплення, яке має врятувати машину від FPV-дронів. Ще донедавна вистачало простих конструкцій, але ворог швидко вчиться.

«Голландець», механік-водій 13-ї бригади НГУ «Хартія»: «Раніше, ще десь пів року тому, до року, коли такі от „капюшончики“ допомагали, вони хорошо допомагали. Як мінімум 90% удару вони брали на себе. Зараз же тенденція пішла на те, що технології не стоять на місці, час теж йде, і вони вчаться, і ми в них вчимося».

Коли ворожі дрони навчилися пробивати звичайні «мангали», танкісти почали шукати інші варіанти. Один із них — конструкція, яка створює додатковий екран навколо машини.

«Айс», головний сержант роти 13-ї бригади НГУ «Хартія»: «Дрон не може напряму стикуватися з бронею через наших „їжаків“. Йде удар по екрану, так називаємо, от з тросів, які ми створюємо, то йде відсотків на 80 краще захист».

Тиждень зварювальних робіт на одну машину

Створити таку конструкцію — це справжня інженерна робота. Метал розрізають, зварюють і підганяють під кожну машину окремо.

«Федя», командир відділення ФТЗ 13-ї бригади НГУ «Хартія»: «По закінченню танк похожий на великий йожик. Як показала ефективність, від отого, що він зацепається — або рядом зривається, або просто може зависнути. Аби обладнати танк такими йожиками, обварити повністю — треба десь неділя».

Кожен елемент цих антидронових систем зроблений вручну. Бійці годинами ріжуть та розплітають троси, часто в складних умовах і з того матеріалу, який вдалося дістати.

«Лекас», навідник танка 13-ї бригади НГУ «Хартія»: «На день? Ну, десь кожна особа плете по 15-20 штук. Тяжко, бо стоїть спина, стоїш в неудобній позі. Тяжко, коли нам дають троси, а вони погані. Ти розплітаєш, а вони просто розсипались, і цей труд йде на смарку».

Броня, що дає шанс на життя

Танкісти визнають: ця броня не всесильна. Проти важкої артилерії чи потужних боєприпасів вона беззахисна. Але в умовах, коли небо постійно гуде від дронів, навіть така саморобна конструкція рятує техніку від знищення, а екіпаж — від поранень.

Чекати на заводські рішення часу немає, адже війна змінюється надто швидко.

