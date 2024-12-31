Військові, які наважились піти у СЗЧ: історії тих, хто повернувся

Самовільне залишення частини — рішення, на яке наважуються деякі військові. Причини різні. У декого складні сімейні обставини, непорозуміння з командирами чи відсутність ротацій. СЗЧ — це загроза 10-ти років ув'язнення. Але тепер у тих, хто пішов на цей крок, є шанс виправити ситуацію й повернутися до лав захисників без кримінальної відповідальності.

Закон, який діє до 1-го січня, дозволяє відновити службу. Про реальні історії тих, хто йшов, але повертається, кореспондентка ТСН Марічка Кужик розповість.

Чотири місяці в окопах. Поранення. Лікування. А далі — самовільне залишення служби. Це історія 30-річного Данила Польченка.

“Погане ставлення командирів, через незадовільне забезпечення в деяких моментах і через халатне відношення командирів до своїх обов’язків”, — розповів Данило Польченко.

Данило Польченко з Херсонщини. Після окупації переїхав з сім'єю на Захід України. Пішов служити у березні цього року. Спочатку водієм, потім командиром відділення, а згодом —– стрільцем. Був на найгарячіших напрямках Донеччини.

“Деякі хлопці сиділи там вже по півроку. І за весь цей час саме таке мінімальне — не перешивалися наші радіостанції. Тобто ми прекрасно знали, що ворог нас слухає. А командири до цього відносилися — ми не можемо, не знаємо, через це було багато втрат — і 200 і 300”, — каже військовослужбовець.

Почувши про закон, який дозволяє відновити службу, Данило знайшов бригаду, яка готова його прийняти, отримав рекомендаційний лист і звернувся до ДБР

“Це варіант 100%, що ти попадеш куди хочеш. Тому що через ВСП тебе направляють в резервний батальйон, а з нього тебе можуть направити будь-куди”, — каже Данило Польченко.

“На сайті Державного бюро розслідувань є гаряча лінія, військовослужбовець може звернутися в будь-який момент. І вночі, і вдень”, — каже старший слідчий територіального управління ДБР у Львові Остап Куманський.

Повернутися на службу хоче і 31 річний штурмовик Володимир. Каже, пішов у СЗЧ через надто коротку відпустку і тугу за родиною.

“Мені давали відпустку 5 днів. Мені тільки три доби треба було їхати додому. І мені цього було дуже мало. Сім'я молода, мама, тому я вирішив вдома залишитись. Минув місяць, я планував повернутися, але не знав яким чином, бо стаття була”, — каже Володимир Феденяк.

Військові, які наважились піти у СЗЧ / Скриншот із відео

За законом, самовільне залишення військової частини може коштувати бійцям свободи. Але тепер у тих, хто опинився в такій ситуації, з’явився шанс виправити це. До 1 січня 2025 повернутися до служби можна без кримінальної відповідальності.

“Закон справді працює. Цілодобово і вдень і вночі до нас звертаються військовослужбовці на гарячу лінію. З проханням їх поновити на військову службу. З отриманням всіх соціальних гарантій. Якщо особа не повернеться до 1 січня 2025 року до військової частини, їй може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років”, — каже Остап Куманський.

Від 29 листопада — з початку дії закону, понад сім тисяч військових скористалися ним і повернулися на службу.

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