Військові з ППО відверто розповіли, за яких умов вони не збивають "Шахеди", навіть якщо можуть

Військові розповіли про роботу ППО / © tsn.ua

Один із екіпажів ППО на Київщині за кілька годин роботи знищив аж 8 російських «Шахедів». Це сталося під час однієї з наймасштабніших російських атак на столицю. Екіпаж іще на радянській зенітці «Тунгуска» спрацював максимально ефективно в прикритті українського неба.

Військові розказали кореспондентці ТСН Юлії Кирієнко, що вигадують росіяни, аби впоратися з нашим ППО.

Подалі від міських забудов, поближче до шляхів прольоту «Шахедів». Українська бойова машина ППО виїжджає на роботу. Навіть вдень на Київщині лунає сигнал тривоги. Тож екіпаж готується відловлювати цілі. Їх останнім часом забагато.

Машина піднімає РЛС, на вигляд ніби розправляє крила. Всі 8 ракет в комплекті. Ще й запас у дрібнокаліберній гарматі. Цього достатньо аби збивати і дрони, і ракети.

Цей екіпаж лиш за одне бойове чергування знищив 8 «Шахедів». І третина з них — реактивні. Рекордна здобич цих бійців ППО. Кажуть, перезаряджати машину доводилось просто в роботі. Ракети підвозили кілька разів.

Радянська «Тунгуска» виявилась хорошою системою ППО для збиття дронів. «Шахедів» вдається знищити на висоті 5 кілометрів. Так високо російські БПЛА почали літати нещодавно. Але вже стали недосяжними для деяких видів зброї, яка раніше могла їх впіймати.

«Летять два „Шахеди“. Один летить 3 км. Інший — кілометр. Той шо кілометр — пустий. І він просто всю увагу бере на себе. А другий пролітає», — каже навідник машини ППО Артем Тишковець.



«Тунгуска» поки цю зміну тактики ворога витримує — кажуть бійці. Навіть коли летить не один «Шахед», а ціла зграя — не підводить. Цей ракетно-зенітний комплекс має іноземний аналог — німецьку зенітку «Гепард». Вона теж працює на прикритті українського неба. Але командир «Тунгуски» каже, старенька — означає надійна. Бо захоплює ціль на висоті, що не всій іноземній техніці під силу.

«Багато цілей, що „Гепард“ може не побачити — вона бачить. І коли ціль зближається зі снарядом. Снаряди розривні. І розриваються вони над ціллю і вражають осколками», — каже командир машини ППО Юрій Петров.

Тактика у росіян за останні кілька місяців змінилась. Окрім зграй «Шахедів», які вони запускають одночасно чимало фальш-цілей — кажуть воїни. Вони просто відволікають наше ППО, хоча не несуть в собі вибухівку. Більше того, заходять вони на українську територію на великій висоті, де не дуже досяжні основним засобам боротьби.

А вже при наближенні до цілі летять максимально низько аби теж їх не вловили українські РЛС. Втім, Сили оборони таки знайшли вихід — дрони перехоплювачі. Які ще на прикордонні збивають до половини цілей.

В екіпажі цієї бойової машини працюють два Артеми. Обидва з Шостки. Потрапили в підрозділ разом ще у 2022 році. Познайомились в автобусі, який із ТЦК віз їх на навчання. Один аби піти у військо приїхав з-за кордону, де працював, бо почалась війна.

Інший — як тільки окупанти відступили від Шостки. На рахунку обох за ці роки війни сотні збитих цілей. Втім й у цього екіпажа є моменти, коли бачать ціль, але не стріляють по ній, аби вберегти життя.

«Буває таке, що пролітає той безпілотник і ми вже бачимо, що хоч він був у зоні ураження, але ми не маємо права туди стріляти. Бо далі будинки, цивільні люди», — каже Артем Тригуб.

Але це рідкість. Бо бійці ППО роблять усе аби знищити ворожу ціль якомога далі від людських осель.

