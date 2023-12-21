Військові закликають готуватись усім: гучна заява Зеленського про мобілізацію

Зеленський заявив, що військові зараз повернулися до розробки комплексного плану щодо мобілізації.

Пів мільйона українців треба мобілізувати, такі цифри називають військові, але з цим поки що не погоджується президент. Про це Володимир Зеленський заявив на пресконференції.

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Гучна заява військових на Ставці

Українські військові на засіданні Ставки верховного головнокомандувача повідомили про потребу мобілізувати до лав ЗСУ більше людей, цифри називають шалені: треба до півмільйона людей. Про це повідомив 19 грудня на пресконференції президент України Володимир Зеленський.

Потрібен комплексний план

Зеленський заявив, що військові зараз повернулися до розробки комплексного плану, адже у теперішній версії він не побачив вирішення одного з пріоритетних питань - про демобілізацію, яке тісно пов’язане вже й з мобілізацією.

Які ще проблеми озвучили військові

Ба більше, у плані Зеленський очікує побачити варіанти, як закрити й інші запити військових. Їх куди більше, аніж просто питання про демобілізацію.

Заява Міноборони

Напередодні від представників влади звучали різні досить гучні заяви. Наприклад, міністр оборони Рустем Умєров під час засідання конгресу місцевих та регіональних рад 16 грудня сказав, що очікує повного сприяння в мобілізаційних заходах від місцевої влади.

"Маємо змінити підходи до підготовки військовозобов’язаних до військової служби та населення до національного спротиву. Усі наші люди мають бути навчені та підготовлені. Очікуємо від органів місцевого самоврядування ще більшого сприяння мобілізаційній роботі", - сказав міністр оборони України.

Заяви нардепки

У регіонах можна спостерігати гучні рішення місцевої влади. На Львівщині та Закарпатті обласні адміністрації перші видали дозволи на перевірку документів у чоловіків просто на вулиці, а згодом дали добро й по квартирах ходити.

Але куди більшого резонансу в суспільстві наробили заяви нардепки Мар’яни Безуглої. Вона не раз розписувала зміни у процесі мобілізації. Серед пропозицій були - прирівняти жінок до чоловіків. А, мовляв, вагітність - унікальна можливість уникнути служби. Потім ці заяви інтерпритувалися по-іншому й вже більш м’яко, а далі нардепка взагалі назвала тему хайповою.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський зробив заяву про МОБІЛІЗАЦІЮ! Ще 500 тисяч чоловіків відправлять на війну?!

Реакція Зеленського про можливу мобілізацію жінок

На заяви про так звану мобілізацію жінок відреагував і президент. Під час пресконференції Зеленський заявив, що такого документу - про мобілізацію жінок - не підпише. Натомість вказав і самій Мар’яні її місце.

Що згоден підписати Зеленський

Водночас президент визнав, що може погодитися підписати документ про мобілізацію чоловіків віком від 25 років. Цей документ у Верховній раді розробили давно. Водночас Зеленський його вже понад пів року не підписує. Каже, потребує аргументів.

Водночас ситуацію на фронті та відносини з військовим командуванням президент коментував неохоче, іноді, здавалося, навіть насилу приховував роздратування і кілька разів уникав прямої відповіді на запитання, чи таки має намір він звільнити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Та все ж відповів, що не планує.

Що з ресурсами для нових бійців

Втім, і після цих відповідей питань про мобілізацію не меншає. Навіть якщо мобілізувати цих 500 тисяч людей, а чи буде можливість усіх їх забезпечити необхідними речами.

Військові просять фільтрувати скандали із ТЦК

Військові закликають фільтрувати скандали із ТЦК, бо часто серед цих військкомів - колишні військові з нуля, які через поранення вже не можуть повернутися на фронт.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю TSN.UA розповів учасник Революції Гідності, український громадський діяч та активіст, лідер громадської організації С14, учасник російсько-української війни, заступник командира 14-го окремого полку ЗСУ Євген Карась.

Готуватися закликають усіх

Військові та експерти вже відверто кажуть, готуватися потрібно усім, адже Росія досі не полишила мрії про захоплення навіть столиці України.

Так, командир "Азова" Прокопенко закликав українців зняти “рожеві окуляри”. Він вважає, що боротьба за вільну Україну триватиме ще кілька місяців, якщо не років.

Нагадаємо, міністр оборони України Умєров в інтерв'ю іноземним ЗМІ розповів, що хоче призвати до ЗСУ чоловіків, які перебувають за кордоном.

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