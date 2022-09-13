"Військові "затрофеїли" більше техніки, ніж отримали від партнерів" - експерт розповів про найцікавіші зразки

Стало відомо, яка російська техніка тепер буде воювати проти своїх біглих хазяїв.

На Харківському напрямку українські військові здобули чимало трофеїв, серед яких є не тільки танки та БТР. За оцінками з відкритих джерел може йтися про 100-200 одиниць, які перебували лише на одній локації, з якої в паніці втекли росіяни.

Стало відомо, яка саме техніка представляє найбільший інтерес з військової точки зору.

"Серед цієї техніки є такі системи постановки радіоперешкод, яких немає в Україні, - повідомив ТСН.ua військовий експерт Петро Черник. - Також є установка "Зоопарк-1".

"Це контрбатарейна система, яка допомагає вираховувати артилерійські залпи. Попереду у нас артилерійські дуелі, тому ця техніка точно знадобиться. Більшість захопленого – це ударне залізо. Танки, БТР, БМП, величезна кількість боєприпасів. Все, що знадобиться в боротьбі проти ворога. Це суттєво поповнить наші підрозділи. Є цікава особливість, що ми "затрофеїли" вже більше техніки, ніж нам надали партнери", - зазначив Петро Черник.

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