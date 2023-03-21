Військові зможуть безкоштовно зберігати свої репродуктивні клітини: Рада підтримала законопроєкт

Українські захисники матимуть змогу стати батьками, навіть якщо втратять репродуктивні функції через травму або поранення.

Українські військові зможуть безплатно зберігати репродуктивні клітини у кріобанках.

Про це йдеться в ТСН.

Народні депутати підтримали у першому читанні відповідний законопроєкт. "За" проголосувало 256 парламентаріїв.

"Поранення позбавляють цих громадян можливостей стати біологічними батьками, що значно обмежує право на батьківство або материнство. Ця проблема особливо актуальна для молодих людей", – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Документ на державному рівні гарантує і забезпечує таку можливість стати біологічним батьком чи матір'ю для захисників та захисниць України, які зазнали поранення. Законопроєкт дозволить коштом держави заморожувати та зберігати яйцеклітини та сперматозоіди.

Медики наголошували, що в такої ініціативи безліч плюсів, серед яких збереження українського генофонду. Однак юристи попереджали про ризики: поки що незрозуміло, що робити з біоматеріалом, якщо військовослужбовиця чи військовослужбовець загинули. Цей механізм мають уточнити. У пояснювальній записці наголошується: законопроєкт не передбачає запровадження державних заходів щодо забезпечення посмертного батьківства/материнства.

На всю країну є 3 державні клініки, які зараз можуть займатися забором та кріо заморозкою біологічного матеріалу. Потужності приватних клінік значно більші. На сьогодні ринкова вартість консервації і зберігання сперми – від 10 тисяч гривень на рік, яйцеклітин – від 40 тисяч.