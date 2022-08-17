Військові ЗСУ показали унікальний ворожий трофей – "сухопутний корабель", з якого втекли росіяни (фото)

Мова йде про російський БТР, на якому встановлена автоматична корабельна пушка "Босфор" 30-міліметрового калібру. Вона здатна вражати броньовані цілі на відстані до 2 км та стріляти осколково-фугасними зарядами до 4 км.

Про це для ТСН.ua розповіла прессекретарка цієї бригади Ірина Рибакова.

"Цей БТР наші військові захопили після того, як противник втік. Крім БТР були танки, САУ, БМП. Цей БТР був на ходу, але корабельна пушка мала ушкодження. Військові самотужки відремонтували її, хоча це було важко – профільної літератури або інструкцій ніде не було. Можу сказати, що це – перший БТР з таким озброєнням, тепер він воює проти окупантів", - повідомила пані Ірина.

Фото: 93-тя ОМБр "Холодний Яр"

Своєю чергою, військовий експерт Петро Черник розповів, що це дійсно унікальний трофей.

"Таких машин у росіян неймовірно мало. Рахунок йде не на десятки, а поштучно. Це якісна добротна розробка. Якщо Росія кидає в бій в Україну такі одиничні глибокомодернізовані комплекси, це є свідченням того, що вони починають відчувати справжній голод якісної зброї. З одного боку – це і добра, але і погана новина одночасно. Чому добра? Нас не може не тішити, що у противника починається голод, нестача серійних машин. Це стратегічно добра новина. А погана новина в тому, що противник готовий застосовувати абсолютно все, то це означає, що він не буде здаватися. З одного боку – він видихається, з іншого – готовий йти на все", - каже експерт.

За словами Черника, якщо озброєння, призначене для кораблів, ставиться на сухопутну техніку, то це означає, що росіяни шукають можливості для нарощування свого бойового потенціалу.

"А добра новина для нас в тому, повторюсь, що росіяни відчувають голод", - резюмував експерт.

В той же час, ще один військовий експерт, Ігор Романенко, каже, що таке озброєння варто вивчати в бойових умовах.

"Це треба для розвитку свого озброєння, такі трофеї завжди корисні та цікаві. Але треба пам'ятати і про те, що у деяких російських розробок неефективності та шкоди буває набагато більше, ніж користі", - кажеРоманенко.

Нагадаємо, у Томській області РФ формують новий батальйон для війни проти України.

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