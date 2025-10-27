ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
125
Час на прочитання
1 хв

Військові ЗСУ показали унікальні тренування на полігоні: фто, відео

Українські військові показали, як навчаються на полігонах.

Автор публікації
Фото автора: Анна Махно Анна Махно
Військові ЗСУ показали унікальні тренування на полігоні: фто, відео

Військові показали унікальні навчання / © ТСН

Військові інструктори вчать курсантів спершу керувати міні-дронами, а потому й відточувати майстерність скидів із FPV.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.

На рахунку Євгена та його побратимів ціла низка операцій з ліквідації ворога. Ігор — командир взводу. І він, і Євген — опанували безпілотники вже під час повномасштабної війни. А тепер вчать курсантів між виїздами на бойові завдання.

Артем на спеціально розробленому міні-полігоні відпрацьовує навички керування вупіком — маленьким дроном. Щоб літати тут Артем вже пройшов перший етап навчання — симулятор. Тепер вправно оминає перешкоди, а вперше навіть підняти вупіка, каже, було не легко.

Саме такий маленький дрон і вчить курсантів орієнтуватися у просторі і значно полегшує опанування більших безпілотників.

Завдяки таким вправам і вдається якісно виконувати вже бойові завдання, каже командир взводу.

Попереду в курсантів ще одні навчання — вже у бойових бригадах і справжні бої. Свої настанови з передової їм дає інструктор Євген

«У бойових умовах потрібно всі навики свої застосовувати, тому не марнуйте часу», — каже військовий Євген.

Після навчань на фронт рушать не лише курсанти — а й їхні інструктори.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 13:00 новини 27 жовтня. ЛИТВА ЗАКРИВАЄ кордон з Білоруссю! Арешт українців у ПОЛЬЩІ

Дата публікації
Кількість переглядів
125
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie