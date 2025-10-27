Військові ЗСУ показали унікальні тренування на полігоні: фто, відео

Військові показали унікальні навчання / © ТСН

Військові інструктори вчать курсантів спершу керувати міні-дронами, а потому й відточувати майстерність скидів із FPV.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.

На рахунку Євгена та його побратимів ціла низка операцій з ліквідації ворога. Ігор — командир взводу. І він, і Євген — опанували безпілотники вже під час повномасштабної війни. А тепер вчать курсантів між виїздами на бойові завдання.

Артем на спеціально розробленому міні-полігоні відпрацьовує навички керування вупіком — маленьким дроном. Щоб літати тут Артем вже пройшов перший етап навчання — симулятор. Тепер вправно оминає перешкоди, а вперше навіть підняти вупіка, каже, було не легко.

Саме такий маленький дрон і вчить курсантів орієнтуватися у просторі і значно полегшує опанування більших безпілотників.

Завдяки таким вправам і вдається якісно виконувати вже бойові завдання, каже командир взводу.

Попереду в курсантів ще одні навчання — вже у бойових бригадах і справжні бої. Свої настанови з передової їм дає інструктор Євген

«У бойових умовах потрібно всі навики свої застосовувати, тому не марнуйте часу», — каже військовий Євген.

Після навчань на фронт рушать не лише курсанти — а й їхні інструктори.

