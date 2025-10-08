Військові ЗСУ розповіли про "зброю номер один" на фронті та що насправді відбувається на Сумщині

Сумська область

Реклама

У північному прикордонні екіпажі ударних FPV 71-ої єгерської бригади виконують десятки стартів на день, вишуковуючи росіян поміж щільних лісів, які малими групами намагаються підійти до передових позицій наших захисників. Завдання наших пілотів — не довести справу до контактного бою.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

QR-код — це збір на пікап саме для роти ударних безпілотників 71-ої єгерської бригади.

Реклама

QR-код — це збір на пікап / © ТСН

Ворожі дрони у прикордонні на Сумщині чатують над українськими позиціями, тепер безперервно і цілодобово.



Рашиські кориговані авіабомби летять без розбору: по тилах та вибухають на самім передньому краї.

«У нас не рідко бували випадки, коли піхотна позиція — розбиралася КАБами! І це не один КАБ! Це, там, чотири КАБи могло прилетіти за день, на позицію відділення, де сидить три-чотири бійця», — каже «Куратор», командир РУБпАК 71-ї ОЄБр ДШВ ЗСУ.



Московитська піхота, твердить «Дімас», пілот FPV-дронів української 71-ої єгерської бригади, останнім часом, помітно втратила свій штурмовий ентузіазм.

«На даний момент вибили їх, то трохи інтенсив впав у них. Не тільки інтенсив, я думаю у них і настрій впав сюди йти. Бо коли ми переїхали, вони тут бодрячком бігали, прям, прям, таке враження, що вони думали, що безкарно будуть ходить. Але вибили ми одних, була в них, як ми побачили, скоріш за все ротація — підвезли новеньких, свіженьких. Ті теж — побігали трохи, і зараз вже в них нема настрою біжать», — каже «Дімас», пілот екіпажу FPV-дронів 71-ї ОЄБр ДШВ ЗСУ.

Але, кремлівської піхоти, визнають пілоти єгерської бригади, все одно не меншає. Близько двох полків російських штурмовиків, відколи 71-ша зайшла на Сумський напрямок стараннями наших воїнів назавжди перестали бути будь-якою загрозою. Та від того роботи в українських пілотів — не стало менше.

Реклама

«Штурмові групи, якісь групи на позиціях на їхніх. Укриття противника», — каже військовий.

Це все і є їх робота. Точніше, потенційні цілі, каже «Соловей». Він починав війну у 2022 році оператором американського протитанкового ракетного комплексу. Вже півтора роки, як змінив фах. Кожного світлового дня вони роблять від півтора десятка до чверть сотні стартів.

Невеликі групи московитів щодоби намагаються просуватися вперед.

«Накопичуються, а потім, невеликими групами намагаються дійти до наших позицій. Кожного дня рух, кожного дня йдуть нові. Ідуть, ідуть і йдуть», — каже «Дімас», пілот екіпажу FPV-дронів 71-ї ОЄБр ДШВ ЗСУ.



За захист і маскування на Сумщині окупанти використовують рясне листя дерев й густі кущі з глибокими тутешніми ярами. Відшукати ворожих піхотинців в таких умовах — дуже не просто, визнають українські пілоти.

Реклама

Важку бронетехніку, каже «Соловей», на Сумщині ворог зараз — геть не застосовує. Російська артилерія, працює переважно з-за кордону і змушувати її мовчати, то справа рук українських гармашів. Але саме дрони, запевняє «Соловей» — в теперішніх умовах зброя номер один на фронті.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 7:00 новини 8 жовтня. Росіяни Б'ЮТЬ ПО СВОЇХ у Бєлгороді! Львівщина ХОВАЄ ЖЕРТВ УДАРУ!