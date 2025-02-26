Військові ЗСУ відверто розповіли, чого та кого зараз бракує на фронті

Українські військовослужбовиці розповіли про ситуацію на лінії фронту та, чого зараз бракує у ЗСУ.

Зупиняють ворожі штурми, знищуючи техніку і живу силу окупантів. Тепер і на Запорізькому напрямку росіянам не сховатися від вогню артилеристів окремого 204 батальйону, який останнім часом працював на Донеччині. А зараз під керівництвом "Бахмутської відьми" нищить загарбників вже в зоні відповідальності 65-тої бригади "Великий луг".

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Бойовою роботою розрахунку гаубиці Д-20 під командуванням 22-річної "Іскри" вдалось знищити міномет окупантів.

"Ми уражаємо вогневі засоби противника, які намагаються наносити ураження нашій піхоті, знищуємо точки зльоту, можливі плацдарми для наступу ворога", - каже командирка зенітно-ракетного артилерійського взводу 204 окремого батальйону "Іскра".

"Іскра"

У 19 років на початку повномасштабного вторгнення "Іскра" долучилась до війська. Спочатку була в піхоті, потім стала снайперкою. А тепер командує зенітно-ракетним взводом. Хоч батьки від служби в ЗСУ намагалися її відмовити. До ротації на Запорізький напрямок, торік восени поблизу Великої Новосілки, артилеристам 204 батальйону вдалось зупинити 89 штурмів росіян.

"Був саме механізований штурм, який планувався для прориву передньої лінії, була велика кількість особового складу, яка мала десантуватись і починати здійснити штурмові дії", - каже "Іскра".

"У нас було два місяці безперервних штурмів. Це було неймовірно складно, як фізично, так і морально. На Запорізькому напрямку завдяки грамотним діям Сил оборони досить стабільна ситуація, але існує дуже велика напруга тому, що коли є стабільна ділянка фронту, на ній є великий ризик штурмових дій", - каже заступниця командира окремого 204 батальйону з артилерії "Бахмутська відьма".

"Бахмутська відьма"

80 відсотків ураження ворога виконується об'єднаною вогневою підтримкою. На оснащенні у богів війни різні види ствольної артилерії. Втім, каже "Бахмутська відьма" не така важлива зброя, як люди, які вміють її використовувати.

Ефективно палити окупантів артилеристам допомагають безпілотники, які виявляють ворога. Наразі ж батальйону потрібно більше розвідувальних бортів, які працюватимуть у темну пору доби.

"Щоб ми могли більш ефективно нашими артилерійськими засобами уражати противника і не допустити прориву нашої лінії оборони, тому що в нічний час відбувається найбільше накопичення і переміщення особового складу ворога", - каже "Бахмутська відьма".

Уся родина, мама та двоє братів "Бахмутської відьми" зараз теж на фронті. Вдома на неї чекає восьмирічний син, якого за три роки повномасштабного вторгнення бачила всього два тижні.

"Досить важко бути на такому віддаленні від своєї дитини, але я бачу, що він став самостійним, маленьким патріотом і у 5 років він усвідомлено за своїм рішенням сказав - я більше ніколи не буду говорити російською мовою", - зазначає військова.

Наразі, каже артилеристка, у війську не вистачає вмотивованих, молодих воїнів, вони б принесли нове бачення, нові стратегії для подолання ворога. Звичайно ж більше треба і боєприпасів, які пришвидшать очищення української землі від російських загарбників.

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