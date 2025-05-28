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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Військові ЗСУ відверто розповіли про українську зброю на фронті: як вона воює

Українські артилеристи розповіли, як на фронті воює “Богдана”.

Автор публікації
Фото автора: Кіра Овес Кіра Овес
САУ "Богдана"

САУ "Богдана"

У 44 артилерійській бригаді воїни працюють на сучасній гарматі «Богдана» вже пів року — вивчили всі переваги і їх, кажуть чимало.

«Богдана» вправно працює, як по техніці росіян, так і по живій силі. На сході окупанти намагаються просуватись малими групами, лізуть на мотоциклах і електросамокатах, тому роботи в артилеристів чимало.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Точна та мобільна — хвалять свою «Богдану» артилеристи 44 бригади. Розроблена Україною, вона майже повністю автоматична, оснащена 155 міліметровою гарматою і може стріляти по цілям у пів сотні кілометрів.

«Машина показує себе ефективно. Є всі привілеї — вона розгортається, все на автоматі. Виготовлення своїх установок, своїх снарядів, це дуже великий плюс», — каже командир гармати САУ «Богдана» 44 ОАБР імені гетьмана Данила Апостола «Рекрут».

22-річний Віталій на псевдо «Рекрут» — командир гармати, каже, «Богдани» дуже допомагає відбивати штурми росіян.

САУ на фронті / © ТСН

САУ на фронті / © ТСН

«Зараз дуже активні штурми на мотоциклах, то більш працюєм по піхоті», — каже військовий.

«Техніки такої немає, танки там, БМП зараз не побачиш, якісь мотоцикли, самокати були і зараз меншими групками вони ходять, раніше могли ротою йти», — каже Владислав, навідник «Богдани».

Лізуть окупанти щодня, здебільшого в похмуру погоду, коли їх вкрай важко помітити, кажуть артилеристи. Працюють воїни цілодобово. На постріл у них сім хвилин — за цей час САУ виїжджає на пускову, бійці наводять «Богдану» та заряджають.

Екіпаж гармати — п’ятеро воїнів, всі у війську від початку повномасштабного вторгнення. На «Богдані» разом працюють близько пів року, за цей час здружилися й облаштували на позиціях комфортний побут. Тут літній душ, а ось тут просто неба своїми стравами пригощає воїнів Василь.

Сама ж «Богдана» надійно схована, бо росіяни цілодобово намагаються вирахувати її місцезнаходження.

«Це постійні безпілотники, які застосовують від ранку до вечора», — каже «Рекрут».

Задоволені і гарматої, і результатом служби, кажуть артилеристи. Єдине чого не вистачає — відпочинку. Зізнаються, тридцять днів на рік замало аби набутися з близькими. Але саме заради них вони і лишаються тут — на позиціях.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Україна вийшла на рекордні показники виробництва САУ "Богдана", а саме до 20 одиниць на місяць.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 06:00 новини 28 травня. Подвійний удар по Сумах! САУ "Богдана" нищить окупантів!

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