Військових КНДР одягли в російську форму: що відомо про солдатів Кім Чен Ина на війні

На думку військових, підрозділи солдатів КНДР можуть стати "Вагнером 2.0", якщо з'являться на фронті.

На солдатів КНДР вже натягнули російську військову форму. На думку аналітиків, Кремль готується до затяжної війни в Україні та протистояння з НАТО. Як реагує на все це сам Альянс і чому північнокорейських солдатів не можна недооцінювати? Всі деталі – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

Скільки солдатів КНДР "зігнали" до Росії

Отже, солдатів КНДР вже одягнули в російську форму. За попередніми заявами ГУР, на території РФ нині перебувають 12 тисяч північнокорейських військових, серед них ― 500 офіцерів, зокрема, три пхеньянські генерали. Розвідка оприлюднила радіопереговори, які також підтверджують, що тисячі північнокорейських солдатів почали прибувати вздовж лінії фронту на Курщину.

До слова, у водія, який віз у причепі підкріплення з КНДР, не було бойового розпорядження. У перехопленій ГУР розмові росіян, штабісти 810-ї окремої бригади морської піхоти російської окупаційної армії, якій і призначалась північнокорейська підмога з КамАЗу, намагались з’ясувати, чи є в них на балансі зупинена вантажівка, і чому в шофера немає належних паперів.

А напередодні, 18 жовтня, з’явилися й кадри того, як північнокорейських солдатів екіпірують у російське спорядження. Відео, ймовірно, було зроблене на Сергіївському полігоні на Далекому Сході Росії.

Де тренують північнокорейських військових

Крім того, російські десантники та спецпризначенці самі ж і тренують військових із КНДР на п'яти полігонах у РФ. Це зокрема підтвердив постпред України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки "Підтримання миру і безпеки України".

"Військові з КНДР носитимуть російську форму, використовуватимуть російську стрілецьку зброю та отримають російські документи. Їх інтегрують у російські підрозділи, укомплектовані представниками етнічних меншин, зокрема у "спеціальний бурятський батальйон" 11-ї окремої десантно-штурмової бригади Повітряно-десантних військ ЗС РФ", – сказав Кислиця.

Що відомо про генералів КНДР, яких відправили на війну

Сергій Кислиця під час свого виступу також підтвердив інформацію української розвідки, про те, що до складу північнокорейського контингенту входять щонайменше 500 офіцерів армії КНДР, зокрема три генерали з Генштабу "Корейської народної армії" КНДР. Це генерал-полковник Кім Йон Бок, заступник начальника Генерального штабу з операцій спеціальних сил; генерал-полковник Лі Чанг Хо, заступник начальника Генерального штабу та начальник Управління розвідки, а також генерал-майор Шін Геум Чеол, начальник Головного оперативного управління.

У своєму дописі у соціальній мережі Facebook Сергій Кислиця зазначив, що згодом із військовослужбовців КНДР планують сформувати щонайменше 5 підрозділів чи з'єднань чисельністю від двох до трьох тисяч військовослужбовців кожне. Один такий підрозділ прирівнюватиметься до мотострілецького полку. А це означає, що північнокорейські солдати матимуть не лише зброю та форму ЗС РФ, а й російські документи. Ймовірно, таким чином Росія намагатиметься замаскувати їх участь у війні з Україною.

"Зокрема, для приховування своєї присутності передбачається інтеграція військовослужбовців КНДР в російські підрозділи, укомплектовані представниками етнічних меншин азійської частини Росії. Серед них, наприклад, "Бурятський окремий батальйон" 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ВДВ Росії. Підготовку військовослужбовців КНДР на Далекому Сході Росії проводять досвідчені російські військові інструктори ВДВ і підрозділів спеціальних операцій", – додав Кислиця.

За наявною інформацією, від 23 до 28 жовтня зі Східного військового округу до кордону Росії з Україною вилетіли щонайменше сім літаків із військовослужбовцями чисельністю до 2100 осіб. Кількість солдатів КНДР, яких планується перекинути з Приморського краю Росії до кінця жовтня 2024 року, може сягнути 4,5 тисячі. Також очікується, що в листопаді 2024 року військовослужбовці КНДР розпочнуть безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони України.

Росія вкотре порушує усі правила війни

Кислиця також зауважив, що само собою зрозуміло, що відправлення військ КНДР для підтримки загарбницької війни Росії проти України є грубим порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН. Крім того, підготовка Російською Федерацією регулярних підрозділів КНДР є порушенням резолюцій Ради Безпеки 1718, 1874 і 2270.

Своєю чергою солдати КНДР, які забезпечують або отримують будь-яку підготовку чи іншу допомогу, пов’язану з використанням зброї, зокрема балістичних ракет, також порушують зазначені постанови Радбезу.

Тим часом про те, що солдати КНДР переодягаються в російську форму та згрібають російське спорядження, каже і міністр оборони США Ллойд Остін. Очільник Пентагону наголосив, що за їхніми оцінками кількість солдатів КНДР у Росії становить 11 тисяч осіб, а їхнє залучення до бойових дій є "вкрай імовірним". За словами Остіна, участь північнокорейських військ у війні "може розширити та затягнути конфлікт" і "спонукати деяких союзників до вжиття необхідних заходів".

"Путін втратив чимало власних військ і мав обирати між цим варіантом і оголошенням мобілізації", – зазначив Остін.

Що робить США, аби зупинити війська КНДР

Телеканал CNN заявив, що Сполучені Штати прагнуть скористатись впливом Китаю на Північну Корею, аби остання повернула війська, відправлені до Росії для подальшої участі у війні проти України. За словами анонімного американського посадовця, США вже закликали до цього Китай.

Крім того, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван доручив організувати зусилля, аби інші країни також звернулися до Пекіна "стосовно нашого занепокоєння з приводу відправлення КНДР військ до Росії та наслідків цього", додало джерело. Водночас телеканал зазначив, що його співрозмовники "не були налаштовані оптимістично" щодо того, що Китай може стати на заваді планам Північної Кореї, зокрема тому, що Пекін підтримує російський військово-промисловий комплекс.

Німеччина погрожує наслідками КНДР

Берлін погрожує КНДР санкціями за підтримку війни в Україні. Німеччина залишає за собою право посилення санкцій проти Північної Кореї у разі участі її військ у війні Росії проти України. Про це заявив офіційний представник німецького МЗС Себастьян Фішер на пресконференції у середу, 30 жовтня.

"Якщо дані про те, що на боці РФ у боях беруть участь солдати з КНДР, будуть підтверджуватись, ми зберігаємо за собою право на подальші кроки у двосторонніх відносинах, у тому числі на введення додаткових санкцій", – сказав Фішер.

За його словами, офіційний Берлін доніс цю позицію до тимчасового повіреного в справах Північної Кореї, якого раніше викликали до МЗС Німеччини.

"Ми переконливо закликали його не підтримувати протиправну агресію Росії проти України та припинити відповідну підтримку РФ", додав німецький дипломат.

Кремль готується до затяжної війни

Також Фішер повідомив, що Німеччина обговорила з Китаєм висновки НАТО та США щодо перекидання північнокорейських солдатів до Росії. Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму новому звіті зазначили, що Кремль готується до затяжної війни в Україні та протистояння з НАТО. Мовляв, вище керівництво Росії усвідомило, що не зможе виграти війну швидко. А відтак російська армія затягує війну в Україні для можливості відновлення і поповнення своїх сил.

"Кремль одночасно продовжує мілітаризувати різні рівні російського уряду, ймовірно, готуючись до довготривалих військових зусиль в Україні та протистояння з НАТО", – йдеться у звіті ISW.

Для чого усе це Росії та до чого тут вибори

За даними експертів, у Кремлі намагаються розпочати підготовку до виборів у Державну думу Росії, які заплановані на вересень 2026 року. Водночас невизначеність у питанні тривалості війни в Україні свідчить про сумніви російської влади у можливості досягнення перемоги до голосування.

За інформацією Bloomberg, Росія збільшує бюджет на війну проти України. Зокрема, витрати наступного року мають скласти 6,2% їхнього ВВП. Тим часом Міноборони РФ продовжує пропонувати пільги для стимуляції добровільної участі росіян у війні проти України.

Водночас ізраїльський військовий історик Мартін ван Кревельд заявив, що в Україні триває дуже кровопролитна та затяжна війна на виснаження. Країни НАТО повинні діяти швидко, бо часу на обговорення немає.

Військові своєю чергою закликають не недооцінювати північнокорейських солдатів й не применшувати їхню загрозу.

"З приводу даних бійців можу сказати одне, пару місяців будуть зазнавати великих втрат (тому, що інша війна, але вони ідейні), через декілька місяців це буде серйозна проблема для наших військовослужбовців. Ще хочу звернути увагу, на наші ЗМІ котрі насміхаються з даних військовослужбовців, ніколи недооцінюйте противника, та військовий потенціал противника. Буде дуже важко, на нашу думку це "Вагнер 2.0", якщо вони з'являться на лінії фронту", – пише Telegram-канал "Шо на фронті?".

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Нагадаємо, Китай відреагував на співпрацю Росії та Північної Кореї. У Пекіні заявили, що наразі не бачать загрози у поглибленні співпраці між РФ та КНДР, а Москва і Пхеньян мають самостійно вирішувати, як розвиватимуться їхні відносини.

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