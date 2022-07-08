Військовий 4 місяці боровся за життя у лікарні Дніпра і чекав на дружину з дітьми із Маріуполя

У Дніпрі медикам вдалося врятувати бійця, що зазнав тяжких опіків на Донеччині і чотири місяці боровся за життя.

Поки він боронив Україну на позиціях біля Авдіївки, його дружина з чотирма дітьми лишалася у заблокованому Маріуполі. Вони нарешті зустрілися знов – у лікарняній палаті.

Про це йдеться в ТСН.

Майже чотири місяці відчайдушної боротьби за життя після ворожого обстрілу – контрактник Володимир на початку березня під Авдіївкою потрапив під ворожий обстріл.

"Сиділи ввечері, збиралися відпочивати, чай заварили, їли. Різко такий спалах усередині. Пам'ятаю лише: вибігли надвір. Вибігав у штанах, у берцях. У светрі вибіг – уже без светра. Згоріло все дуже сильно", – згадує боєць.

Вже непритомного із вкрай тяжкими опіками його заледве доправили до Дніпра. Водночас Юлія з дітьми не знаходила місця удома, в заблокованому Маріуполі. Лише за кілька тижнів вона дізналася, де її коханий.

"Ми перебували у Маріуполі з чотирма дітьми. Наймолодшому на той момент було два місяці. А він не виходив на зв'язок. Взагалі. Я була з дітьми, з мамою, із сестрою. Ми йшли пішки. Потім їхали автобусом. Ми сюди добиралися два тижні", – розповідає жінка.

Військовий переніс десятки операцій та складних перев’язок – медики боролися не лише за життя, а й за кожен сантиметр шкіри. Для того, щоб запобігти висиханню ока, лікарі вже двічі подовжували йому довжину повіки, щоб вона закривала око.

Дружина каже: тепер її час дбати про свого захисника: "Ось зараз руки розмотали – він стає самостійним. А спочатку не міг ні їсти, доводилося його годувати, піднімати".

Володимир не здається, хоча й доводиться заново вчитися навіть простим діям.

"Буду тепер лисий. Але, в принципі, не страшно. Рік ще точно доведеться знову вчитися. Ту ж чашку брати, виделку, ложку – все так незвично, незручно. Якби не дружина – я не знаю, вже б дах поїхав. На першому місці – сім'я. Коли з тобою таке трапляється, переосмислюєш усе це", – розмірковує боєць.

Відчайдушна боротьба таки дала результат – Володимир одужує. І хоча попереду ще тривале відновлення, він не сумнівається, що повернеться до повноцінного життя у вільній від ворога Україні.

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