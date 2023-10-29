Військовий аналітик розповів, що Росія зробить з Україною у разі перемоги

Політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, колишній командир роти в батальйоні "Айдар" (2014) Євген Дикий розповів, що у разі перемоги Росії в Україні буде "одна велика Буча".

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

"Тут буде одна велика Буча. Для того, щоб тут був Крим нам потрібно було одразу здатись, без бою та ще 2014 року. Тоді тут було б перетворення на нову Білорусь. І це був би найлайтовіший варіант. Тоді росіяни б посадили тих, хто чинив опір, а інших прийняли б в "рускіх". Але ми цей шанс давно опустили. З нами буде, як з Чечнею після Другої чеченської війни. Вони там вбили всіх, крім лояльних, які і знищували своїх одновірців. Якщо Росія перемагає - виживуть лише окремі колаборанти. Це треба розуміти. Ми воюємо за виживання", - пояснив ексвійськовий.

Євген Дикий зазначив, що Захід не прийме ще 30 мільйонів біженців. Він додав, що країни Заходу ще 2022 року були готові "оплакати трагічну долю українців".

Нагадаємо, росіяни стягнули на кордон додаткові ракети С-300.

Читайте також: