Військовий аналітик спрогнозував, де може бути контрнаступ ЗСУ: "Для Росії це означатиме кінець"

Якщо б ЗСУ пішли у наступ та звільнили окупований Крим, це б означало кінець для Росії, оскільки для Путіна - це сакральне місце.

Про це інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий аналітик, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

"Про це казав і Буданов, і Данілов, і Залужний, що ми цього року очікуємо на контрнаступ. Говорять про різні терміни та напрямки. Слава Богу, що нікому про це невідомо. Якби ми про це знали, довелось би змінювати плани. Але було б непогано - перерізати суходіл від РФ до Криму, щоб росіяни не могли переправляти туди свої вантажі. Війська Росії тоді б опинились в оперативному оточенні, бо тільки з моря вони б могли щось постачати. Звільнення Криму дуже б вплинуло на цю війну. Бо і всередині Росії почалось би обурення, бо півострів для них це щось сакральне. А тому це означало б кінець Росії", - сказав військовий.

Звільнення окупованого Криму: як це може статись

Росія 2014 року незаконно анексувала Крим. Окупанти провели там фейковий "референдум" за приєднання до свого складу. Україна всі ці роки хотіла повернути півострів дипломатичним шляхом, проте Росія 24 лютого почала повномасштабну війну.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що Крим звільнятимуть військовим та дипломатичним шляхами. Військові експерти зазначають, що якщо відрізати Крим від материкової Росії, то там можна влаштувати "котел".

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