Військовий "Азову" розповів, як бореться за Україну уже 11 років та чи шкодує про таку молодість

Військовий "Яр" ще у 18 років поїхав на Майдан та пережив розстріли. Він пригадав, як все відбувалось.

Ігор Фльорко - боєць "Азову", артилерист і має псевдо "Яр". Він був одним з тих 18-річних, які опинилися в момент розстрілів на Інститутській. Цих хлопців потім охрестили Янголами Інститутської. Щороку в дні, коли згадують події Майдану, він намагається відновити свої спогади і знайти чоловіка, з яким тоді ділили щита.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

"На Майдані ми чітко показали, що ми ніколи не оберемо шлях нога в ногу з Росією, і ми будемо завжди діяти всупереч. І, мабуть, такий був найбільший пік єдності, як на мене", - каже Ігор Фльорко.

Зараз йому вже 29, його позивний "Яр" і він артилерист в "Азові". Але саме на Майдані відбувся його перший бій за державу, погляди та переконання.

Ігор Фльорко

Він згадує, що напередодні розстрілів приїхав зі Львова, аби підтримати Майдан, і побіг в епіцентр, ще не усвідомлюючи до кінця, що саме там відбувається. Тоді 18- річному "Яру" доводилось приймати рішення. Тепер вже на великому екрані ми кадр за кадром намагаємося відновити хронологію тих подій.

"Там же все горить. По суті, Ігор Глушка і Павло Дьокін були першими, які підпалювали шини, щоб зробити димову завісу. І десь цей кадр також є, коли немає абсолютно нікого, залишились тільки вони двоє. Де я дивлюсь на них і розумію, що треба вибрати - або вертатись на Майдан, зберегти собі життя чи бігти до хлопців", - згадує він.

Тоді "Беркут" відступив за барикаду, але майданівські протестувальники один за одним падали на землю. "Яр" вирішив, що має допомогти пораненим і побіг в їхній бік.

"Я не знаю, скільки разів я собі повторив в голові, тільки не зараз, тільки не зараз, тільки не зараз, поки перебіг у цю дорогу", - каже він.

Те, що сталося далі Яр усі ці роки намагається згадати по чисельним відео.

Майдан

"Це відео переглядав дуже багато разів. Кожного разу на 20 лютого старався переглядати якомога більше матеріалу, щоб можливо згадати щось з того, що не пам'ятаю", - каже він.



Момент, який вже і не забудеш - він тягне пораненого по вулиці під звуки пострілів.

"Я ще пам'ятаю уривками, як взяв за руку першого пораненого Сергія Трапезуна, який лежав, піднімав руку вверх, просив допомоги. Але коли побачив, що збоку добивають вже пораненого побратима, він тоді руку опустив і розумів, що краще не видавати себе", - каже "Яр"

Поранений, якого він витягнув, вижив - пізніше вони зустрілися і навіть разом їздили у подорож. Кадри, які він переглядав багато разів, але кожен раз знаходив для себе нові деталі.

"Це відео часто бачив, але тільки на 10-ту річницю Майдану я помітив один момент, який мене наштовхнув, дав надію знайти людину, яка допоможе мені згадати більше", - каже "Яр".

Момент, який Яр помітив лише нещодавно - він свариться з чоловіком у синій курточці та помаранчевій касці.

"Я підійшов до цього хлопчини і кажу - "віддай мені щит назад". Після чого швидше за все пролунали ці слова, які ми вже чули: нашо тобі щит, куди ти йдеш, там люди вмирають", - згадує чоловік.

Вони сварилися в той важкий момент, але зараз Яр каже, так хотів би знайти цього чоловіка.

"І мені було б дуже цікаво його знайти, якщо це ще можливо. Бо пройшло 11 років, і я не знаю, чи взагалі є сенс, але якщо він живий, здоровий, він в порядку, і він в Україні, то було б дуже корисно зустрітися. І впевнений, він би допоміг хоча б трошки відновити цікавих і дуже потрібних спогадів", - каже "Яр".

Загалом тоді зі Львова на Майдан їх приїхало п'ятеро. І "Яр" досі вдячний кожному з друзів, хто був тоді поруч

ось вони всі на одній світлині: Ігор Галушка воював у "Азові" і був важко пораненим, Павло Дьокін - у Третій штурмовій, Микола Притула - десантник у 82 бригаді, Андрій Седлер - теж служить, і власне сам "Яр" - який став до лав "Азову" і ні про що не шкодує, хоча вся його молодість - це збройний опір ворогам України.

Ігор Фльорко з друзями на Майдані

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