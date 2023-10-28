Заступник командира підрозділу розповів, як переживає смерті побратимів: "Голова повинна бути ясною"

Український снайпер на позивний "Дід", заступник командира тактичного підрозділу особливого призначення "Грім" розповів, як він справляється із втратами побратимів на фронті. Він зауважив, що на війні не можна давати волю емоціям.

Про це він розповів ведучій ТСН Наталії Островській у проєкті "НАТО".

"Коли загинув мій найкращий друг, мій найкращий снайпер Тоха - це був чорний день. Ми думали, що можемо загинути ми всі, але не він. Тоха був душею компанії. Худий, малий, весь у болячках. Це сталось у перші половині дня. Ввечері, як би це не звучало, ми пили чай та жартували", - згадує снайпер.

Заступник командира тактичного підрозділу особливого призначення "Грім" додав, що на фронті не можна дати волю емоціям.

"Не можна на фронті дати волю емоціям. Особливо гніву – мовляв, я всіх орків вб'ю. Не вб'єш – сам загинеш. Голова повинна бути ясною. Не можна давати волю жалобі. Так, Тоха загинув, але я релігійна людина. Я вірю, що він на небі, що він наш ангел. Він загинув, нам завжди його бракуватиме, але нам його не повернути. Це не означає, що ми повинні закритись в собі, він загинув, щоб ми жили. А тому складно сказати, що може вибити за колії. Навіть у такі дні, коли гине кілька хлопців, з якими ми виходили. Бували випадки, коли осколки голову відривали. Це – біль, з яким ти постійно живеш, але він нами не керує", - каже "Дід".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Найвідвертіше інтерв’ю снайпера "Діда" про війну: Зараз ми не вийдемо на кордони 1991 року!

Нагадаємо, ЄС відстає від планів щодо постачання Україні боєприпасів.

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