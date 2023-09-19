Військовий експерт назвав ознаку того, як РФ готується до масованих ракетних ударів

Експерт вважає, що окупанти не зможуть атакувати енергетичну інфраструктуру, як це було 2022 року.

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко вважає, що ознакою того, що РФ може готуватись до масованих ракетних ударів може бути те, що окупанти тривалий час не обстрілювали Україну.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Військовий експерт пояснив, що РФ на місяць може виготовляти 40-60 крилатих ракет. Він зазначив, що цього недостатньо, щоб організовувати регулярний ракетний терор України.

Ознакою того, що окупанти готуються до масованого ракетного обстрілу може бути те, що Росія зробила тривалу паузу у ракетних ударах. Олександр Коваленко зауважив, що поки цього не було і РФ постійно запускає у бік України повітряні цілі.

Військово-політичний оглядач вважає, що це свідчить про те, що ймовірно цього року під час опалювального сезону ракетний терор буде не настільки потужним, як 2022 року.

Нагадаємо, керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк розповіла, що Росія, більше всього, зараз економить ракети, щоб з початком опалювального сезону потужно атакувати енергетичні об'єкти України.

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