Військовий експерт назвав причину, чому США та інші західні союзники не дають Україні достатньо зброї

Зброя у наявності у західних партнерів є, але вони не готові знижувати рівень захищеності своїх країн.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, чому США та інші західні союзники не дають Україні достатньо зброї для деокупації захоплених РФ територій.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

"Справа у тому, що ніхто не хоче нехтувати власною безпекою. На фоні нашої війни усі згадали про власну армію. Ой, а що у нас? От за цим принципом тепер усі європейські країни вимагають гарантії безпеки. Яскравий приклад був із Польщею, коли Німеччина їм пообіцяла замість танків Т-72, які вони передавали нам, танки "Леопард". А в результаті - Німеччина фактично кинула Польщу. І ці танки потрапили до Греції, а не до Польщі. Тому сьогодні Польща закуповує американські танки "Абрамс". Але віддала вона понад 200, а отримувати буде по 20 штук кожний квартал. Те ж саме і Словаччина. Вона готова передати винищувачі МіГ-29, але до приходу F-16, які вони купили у США, вони хочуть, щоб хтось гарантував їм, що закриє їхнє небо. Ось у чому проблема",- пояснив Жданов та додав, що те ж саме і зі Сполученими Штатами.

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За його словами, США можуть нам сьогодні передати необхідну кількість техніки, але вони не зможуть розгортати війська для яких ця техніка стоїть на зберіганні. "Вони запускають виробництво зброї. Проблема у тому, що всі злякалася небезпеки і ніхто не хоче знижувати рівень захищеності власної держави", - резюмував військовий експерт.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 160-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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