Військовий експерт оцінив, чи може статися "бавовна" на Кримському мосту після вибухів на півострові

Кримський міст краще використовувати як засіб тролінгу, аніж брати як пріоритетну ціль для ураження українськими силами та засобами. Адже знищення такої споруди потребує колосальних ресурсів.

Україна на сьогодні не може собі дозволити використати необхідні для знищення Кримського мосту ресурси.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт Сергій Грабський.

"Ми маємо визначити першочергову доцільність знищення цих цілей. Якщо припустимо, що ми з вами є командувачами високого рівня і перед нами стоїть вибір – знищити склад або арсенал, з якого здійснюється відвантаження ракет, які стріляють по Україні, або – знищити ще один десяток літаків, думаю, що ми з вами дійдемо згоди, що краще знищити такий склад. Щоб унеможливити удари по нашій інфраструктурі. Ми розуміємо, що ми не можемо розсипатися тими ракетами, як би багато в нас їх не було, тому що українська ментальність каже: "завжди треба мати щось про запас". Тому я б навіть не розраховував або так не звертав увагу, по чому ми вдаримо. Тому що я думаю, що наше військово-політичне керівництво саме визначить пріоритетність цілі", – розповів військовий експерт.

"Щодо Кримського мосту, то я б волів би його використовувати як засіб тролінгу, аніж якусь пріоритетну ціль для ураження українськими силами та засобами. Тому що я неодноразово підкреслював, що виходячи зі специфіки цієї споруди, завдавання удару по цьому мосту, який міг би знищити цей міст, потребує просто колосальних ресурсів, які ми на сьогодні дозволити собі не можемо і не маємо права", – пояснив Грабський.

Він зазначив, що в України є важливіші задачі на лінії фронту, аніж завдавати удару по цілі, розташованій "далеко-далеко від нас і, правду казати, яка не сильно впливає на ситуацію".

"Так, вона (ціль – ред.) є однією з ліній комунікацій і ланцюгів забезпечення, але я завжди казав і будь-який логістик вам скаже, що доставка морем є більш дешева і більш доцільна. Вони контролюють порти: порт "Керч", порт "Феодосія", порт "Севастополь", куди вони можуть направляти свої судна. Тобто говорити про те, що сильно вплине на ситуацію руйнування Кримського мосту – ні", – розповів експерт.

Нагадаємо, Грабський також пояснив, що після вибухів у Криму в російських окупантів виникнуть проблеми з логістичним забезпеченням і вони втратять перевагу в кількості стволів артилерії та броньованої техніки.

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