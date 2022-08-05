Військовий експерт оцінив ефективність понтонної переправи, якою окупанти замінили Антонівський міст

Після пошкодження ЗСУ Антонівського мосту росіяни до тимчасово окупованого Херсона тягнуть понтони.
Проте ці понтони ніколи повноцінно не замінить нормальний робочий міст.
По це в ефірі марафону "Єдині новини" в слоті ТСН заявив військовий експерт Петро Черник.
"Понтон ніколи повноцінно не замінить нормальний робочий міст. Нагадаю, чим довший понтон, тим він є функціонально важчий. Понтони добре себе виправдовують десь на Сіверському Донці, де ширина 50-60 метрів. Звичайно, це робоча система, яка може витримувати від 40 до 80 тон навантаження важкої техніки, однак повноцінно замінити сучасний міст через таку велику річку як Дніпро - він не може", - наголосив експерт.
Нагадаємо, пізно ввечері 26 липня ЗСУ пошкодили Антонівський міст, щоб відрізати окупантів від постачання зброї та підмоги у випадку контрнаступу на Херсон. Місцеві "гауляйтери" заперечують наявність критичних уражень мосту, проте вже заборонили пересування по ньому. За даними місцевих телеграм-каналів, окупанти вже звели у Херосні понтонні переправи.
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