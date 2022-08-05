Військовий експерт оцінив ефективність понтонної переправи, якою окупанти замінили Антонівський міст

Проте ці понтони ніколи повноцінно не замінить нормальний робочий міст.

По це в ефірі марафону "Єдині новини" в слоті ТСН заявив військовий експерт Петро Черник.

"Понтон ніколи повноцінно не замінить нормальний робочий міст. Нагадаю, чим довший понтон, тим він є функціонально важчий. Понтони добре себе виправдовують десь на Сіверському Донці, де ширина 50-60 метрів. Звичайно, це робоча система, яка може витримувати від 40 до 80 тон навантаження важкої техніки, однак повноцінно замінити сучасний міст через таку велику річку як Дніпро - він не може", - наголосив експерт.

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Нагадаємо, пізно ввечері 26 липня ЗСУ пошкодили Антонівський міст, щоб відрізати окупантів від постачання зброї та підмоги у випадку контрнаступу на Херсон. Місцеві "гауляйтери" заперечують наявність критичних уражень мосту, проте вже заборонили пересування по ньому. За даними місцевих телеграм-каналів, окупанти вже звели у Херосні понтонні переправи.

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