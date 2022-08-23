Військовий експерт оцінив можливість ЗСУ здійснювати контрнаступ восени

Восени і взимку досить серйозно буде страждати логістика окупантів.
Військовий експерт Олександр Коваленко оцінив можливість ЗСУ здійснювати контрнаступ восени.
Про це він розповів 23 серпня в ефірі національного телемарафону у слоті "1+1".
"Від осені буде страждати логістика досить серйозно. Це зовсім інші умови, це дощі. Це неможливість використання шляхів, які не підготовлені для перевезення тієї чи іншої техніки. З іншого боку, не погоджуюся з тим, що це може мати проблеми з контрнаступом України, оскільки ЗСУ продемонстрували, наприклад, контрнаступальні дії в березні у Київській, Чернігівській та Сумській областях, досить ефективні наступальні дії. Це було саме у той період, коли також погодні умови були не найкращі для контрнаступальних дій. Не найкращі будуть умови саме для логістичного забезпечення російських окупаційних підрозділів і вони можуть опинитися у досить складних умовах. Але ще гіршими умови будуть взимку", - зазначив експерт та наголосив, що натомість ЗСУ зможуть продовжувати здійснювати контрнаступ і восени.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 181-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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