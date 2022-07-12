Військовий експерт попередив українців, що Путін готує "неприємний сюрприз" до нової сакральної дати

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що російський диктатор Володимир Путін до наступної сакральної для нього дати - 24 серпня - може підготувати українцям "неприємний сюрприз".

Жданов зауважив, що до 24 серпня російська армія намагатиметься вийти на адміністративні кордони Донецької області.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в інтерв’ю ТСН.ua.

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"Російська Федерація, я думаю, що так. Вони буду намагатися на 24 серпня вийти, припустимо, на кордони Донецької області, щоби хоча б виконати перше політичне завдання, яке поставив Путін - це Донецька та Луганська область в адміністративних кордонах. Для нас, я скажу так, головне - це не прив'язуватися до дат. Не повторювати помилок політичного керівництва війною. Росія, як завжди, буде готувати для нас неприємний сюрприз. Що вони придумають, важко спрогнозувати", сказав експерт.

В цьому ж інтерв'ю Жданов висловив впевненість, що у липні буде тривати ще позиційна війна, а уже в серпні розпочнеться рух на фронтах або з українського боку, або з російського.

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