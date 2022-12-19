Військовий експерт пояснив, чому Путін тричі переносив дату вторгнення: план був інший

Путін тричі переносив дату повномасштабного вторгнення ймовірно через те, що 200 тисяч загарбників недостатньо, щоб окупувати таку велику країну, як Україна.

Про це інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

"Росіяни були не готові. Все ж 200-тисячного угруповання на наших кордонах явно недостатньо для того, щоб окупувати таку велику країну із великою кількістю озброєних людей. Цих людей достатньо для роботи в режимі "спецоперації", тобто - вони хотіли зайти, знищити і вийти. Але для окупації країни, їхніх проєктів з поділу України - цього мало", - наголосив військовий експерт.

Кузан вважає, що російські спецслужби розраховували, що через загрозу українська влада покине Київ, чим допоможе окупантам. Проте ці плани РФ не спрацювали.

"Російські спецслужби звикли до гібридних методів війни, а тому для них цього було достатньо. От, що було 2014 року - інформаційні спецоперації, відпрацювання російського впливу та блокування державних інституцій. А тоді можна зрозуміти логіку спецслужб. Армія РФ в Україні повинна була спонукати українську владу втекти з країни. Тоді б тут була дезорганізація органів влади. Але ця психологічна операція дала збій, бо влада та суспільство залишились єдиним і ніхто не втік. Військові ж розуміли, що 200 тисяч загарбників - це недостатньо для окупації України", - пояснив експерт.

Путін тричі переносив дату нападу на Україну: що відомо

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю німецькому виданню BILD розповів, що Путін тричі переносив дату повномасштабного вторгнення до України.

Диктатор кілька разів обговорював дату вторгнення з начальником російського Генштабу Валерієм Герасимовим та міністром оборони Сергієм Шойгу. ФСБ наполягала на наступі, вони були переконані, що достатньо підготувалися до вторгнення.

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