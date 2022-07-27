"Це правильний хід": військовий експерт пояснив, чому РФ залучає до війни 65-річних пілотів і скільки їм платить

Пілота першого класу, який виконує усі бойові завдання на полі бою, підготувати дуже складно. На це потрібно багато років, а тому РФ залучає 60-65-річних пілотів з великим бойовим досвідом, які літали в Афганістані, Чечні, Африці.

Військовий експерт Роман Світан пояснює, що навіть 7-10 років нальотів - мало для участі в бойових діях.

Про це в інтерв'ю ведучій Наталі Мосейчук для ТСН.ua розповів полковник запасу, який перебував у полоні 2014 року, і колишній радник керівника Донецької ОДА Роман Світан.

"Льотний склад - це такий прошарок ЗС РФ і людей, яких дуже ретельно відбирають, залежно від їхніх якостей. Підготувати льотчика до такого рівня, який може виконувати складні завдання, до прикладу, бойове застосування, яке ми зараз бачимо у війні, для цього треба час. Це - не місяці, це - роки. Підготувати просто льотчика, який може злітати, приземлятися і часом по разу сходити на якісь види підготовки - для цього треба 3-4 роки. А далі довести льотний склад до рівня виконання бойових завдань, штормових, повітряних боїв, нічних польотів і так далі. То для цього потрібно декілька років. Для підготовки пілота першого класу потрібно витратити не менше 5-7 років. Тобто якщо будь-який пілот, який не літав 7-10 років - це "жовторотик". Це - не льотчик. Він буде збитий в першому ж бою, або втратить літак, або не виконає завдання. Тобто пілоти першого класу, які можуть виконувати всі завдання, дуже цінні. Їх замінити неможливо. Тому і беруть 60-65 років. Це практично той льотний склад, який пройшов усі види підготовки і якому потрібно лише відновитися. Пілоти на відновлення займають дуже мало часу, особливо, якщо він буде відновлювати свої навики на тому літаку, на якому раніше літав", - розповів він.

Саме тому, коли повітряні сили України збивають, до прикладу, російський Су-25, там виявляється полковник чи генерал. Окрім цього, ці пілоти мають бойовий досвід в Афганістані, Чечні, Африці.

"Чому, коли ми збиваємо Су-25, там виявляється полковник чи генерал 60-65 років. Це люди 80-х років, які літали на тому ж Су-25 в Афганістані, потім в Чечні, а пізніше перейшли в приватні військові компанії. Дуже багато російських льотчиків, зокрема тих, які літають на Су-25 в Африці, залучені з ПВК", - зауважив колишній полковник запасу.

Світан розповів, що РФ платить пілотам першого класу орієнтовно 10 тис. доларів.

"Саме цих льотчиків набирає "Вагнер", платить їм великі гроші. В районі 10 тис. доларів отримують 60-65-річні російські льотчики, які літають на Су-25 і яких ми іноді збиваємо. Це нормальний хід з боку РФ та військового керівництва РФ, що вони користуються послугами таких досвідчених пілотів. Молоді пілоти на полі бою гинуть майже відразу. І я так розумію, що в перші дні війни було дуже багато молодих пілотів, збитих нашими ППО та пілотами", - додав він.

Нагадаємо, що на Миколаївщині українські військові навіть на підбитому танку "накидали" ворогу і успішно відійшли.

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