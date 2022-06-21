Військовий експерт пояснив, чому в Росії забили на сполох через литовські санкції

Військовий експерт пояснив, чому в Росії забили на сполох через литовські санкції

Військовий експерт Олег Жданов розповів, чому росіяни так переймаються литовськими обмеженнями.

За його словами, усі російські великі десантні кораблі, якими РФ могла б перевозити товари, сьогодні перебувають у Чорному морі. Тому у Москви виникли серйозні проблеми.

Про це експерт сказав у інтерв’ю ТСН.ua.

"Справа в тому, що там під санкційний список потрапила більшість товарів і грузів, які переміщалися територією Литви. Якби росіяни були розумними, вони б утерли носа Європейському Союзу і сказали б: "Які проблеми? У нас є паромна переправа з Калінінградом і ми будемо возити паромами", - каже Жданов.

За його словами сьогодні тією територією курсує два пароми. Однак їх замало для таких цілей. Крім того, виявилося, що ці пароми - фінські.

"Для того, щоб там додати паромів, їх треба купити у фінів. А Фінляндія сьогодні наврядчи їх продасть. Тому виникає дуже велика проблема", - каже експерт.

Росіяни могли б замінити пароми великими десантними кораблями. Однак всі великі десантні кораблі балтійського флоту сьогодні перебувають в Чорному морі.

"Частина з них перебуває в ремонті, а ще один лежить підтоплений десь у Бердянську. Можна було б скористатися великими десантними кораблями північного флоту і перегнати їх в Балтику, але ж вони теж перебувають у Чорному морі. Тому для Росії це величезна проблема: як сьогодні забезпечувати Калінінград тими товарами, які потрапили в санкційний список?" - каже експерт.

Нагадаємо, від 18 червня Литва заборонила транзитне перевезення товарів і технологій, на які накладені санкції, між Росією та Калінінградською областю, що розташована між Литвою та Польщею. Санкційні товари та вантажі транспортуються з однієї частини Росії до іншої, але через територію ЄС – їхнє перевезення заборонено. За словами губернатора Калінінградської області Антона Аліханова, заборона торкається 40-50% продукції, яку перевозять із Росії через Литву – це, зокрема, будівельні матеріали, цемент і метал.

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