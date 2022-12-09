Військовий експерт пояснив, навіщо Путін знову повернувся до ядерних погроз

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, навіщо російський диктатор Путін знову повернувся до ядерних погроз.

Про це він розповів в ефірі YouTubе-каналу ТСН.ua.

"У нього просто немає виходу. Це єдина тема, яка ще може бентежити захід стосовно РФ і стосовно особисто Путіна. Тому він її піднімає. У більшості країн світу, зокрема і великої сімки G-7, я думаю, що і у більшості країн G-20 чи вже G-19, вони його списали. Вони розуміють, до чого веде Росія. Тому він і повертає ці теми", - пояснює експерт.

Водночас Жданов зазначає, що ядерна риторика очільника Кремля змінилася, оскільки він заявив, що Росія першою ніколи не застосує ядерну зброю, а лише у відповідь.

"Якщо ти першим не збираєшся, тоді навіщо ти піднімаєш цю тему. А тому, що це єдине, чим він може нагадати про себе світу", - наголошує військовий експерт.

Ядерні погрози Путіна

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін знову підняв ядерну тему, про яку останнім часом після зустрічі G-20 припинили говорити. Однак 7 грудня очільник Кремля вирішив знову до неї повернутися та заявив про зростання загрози ядерної війни. Водночас він зауважив, що першою Росія ядерного удару завдавати не буде.

Варто зазначити, що ядерна риторика РФ була на паузі, оскільки Китай та США ясно дали зрозуміти Путіну, якими будуть наслідки в разі застосування ядерної зброї. Так, після зустрічі в Індонезії 15–16 листопада 2022 року G-20, на якій Росію представляв очільник російського МЗС Сергій Лавров, РФ свої ядерні погрози пом'якшила.

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