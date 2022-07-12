Військовий експерт пояснив, від чого залежить повна деокупація України та скільки на це піде часу

Військовий експерт Сергій Грабський назвав основні фактори, від яких залежить повна деокупація захоплених Росією територій України та скільки на це потрібно часу.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "FreeДом".

Так, за словами експерта, повна деокупація залежить від багатьох факторів.

"Якщо брати військовий аспект, то він передбачає наявність сил і засобів, які перевищують угрупування противника, яке обороняється, наявність засобів, які забезпечують надійне прикриття з повітря. Крім того, ще і повітряну підтримку. Якісне перевищення над противником, а саме наявність таких ударних систем, які можуть мінімізувати наші втрати. Це дуже залежить від поставок озброєння та техніки, які до нас прийдуть. Це один фактор", - пояснив Сергій Грабський.

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Інший фактор - це підготовлений особистий склад з високою мотивацією, підготовлені підрозділи, їхнє переміщення, зазначив експерт та додав, що деокупація не буде швидкою.

"Це все займає досить довгий час. Ніхто не каже, що через місяць будемо готові це зробити. Мова йде про довгий період часу", - вважає військовий експерт.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 139-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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