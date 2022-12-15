Військовий експерт про переламний момент у війні: "Це сталося 24 лютого"

Перелам у війні настав у перший же день війни, коли Україна почала боротися за свої землі, а всі плани Путіна провалилися.

Перелам у війні вже давно стався — це відбулося 24 лютого, коли Україна розвіяла всі плани й уявлення Путіна про своє майбутнє.

Про це інтерв’ю ТСН.ua розповів заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

"Перелам уже стався — 24 лютого, коли виявилося, що Україна почала воювати, а Путін думав, що це неможливо. Тобто його розрахунки, його розвідка, його процес ухвалення стратегічних рішень проходив в ілюзії, що Україна не буде воювати. Янукович уже сидів у літаку в Білорусі, готовий прибути до Києва і посісти трон", — розповів Самусь.

Він додав, що Росія з військової точки зору програла ще 24 лютого. Далі Путін лише намагається тягнути час, адже не здатен визнати поразку.

"Путін розуміє, що щойно війна зупиняється — це кінець його життя. При чому фізичний кінець, скоріш за все. То він "вкинув" усю регулярну армію, то провів мобілізацію, зараз б'є по енергетичній структурі", — каже Самусь.

Путін сподівається на гуманітарну катастрофу в Україні або на раптові повстання проти Зеленського. Однак перелам у війні давно стався, далі — лише звільнення українських земель.

"Він намагається смикатися і затягнути час. Але перелам уже давно настав. Україна буде проводити наступальні операції, але це не перелам — це продовження роботи ЗСУ", — каже експерт.

Нагадаємо, Самусь також розповів про можливі сценарії деокупації Криму. За його словами, успішний рух на Мелітопольському і Бердянському напрямках створює привабливі умови для планування наступних операцій.

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