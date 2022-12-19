Військовий експерт - про загрозу нового наступу та мету Росії: "Готуємось до найгіршого сценарію"

Окупанти можуть знову піти в наступ у лютому-березні 2023 року.

Метою Росії залишається знищення України та масові вбивства українців, а тому вони не відмовилися від бажання захопити нашу державу.

Про це інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

"Ми повинні розуміти, що росіяни не відмовилися від своїх планів. Не потрібно обманюватися, що Росії потрібен Донбас і Крим. Їм потрібне знищення української держави та народу. Військові розуміють реальні цілі РФ та готуються до найгіршого сценарію. Такі плани РФ не змінювалися ще від 2014 року. І наші Сили оборони працюють над тим, щоб зруйнувати плани окупантів, і їм вдається це робити", - пояснив військовий експерт.

Кузан зазначив, що повторний наступ на Україну буде зумовлений мобілізаційними планами росіян. Україні ж потрібно готуватися, що наприкінці зими, на початку весни окупанти можуть підготувати свою піхоту та зняти з консервації техніку.

Загроза нового наступу на Україну

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів і точно підуть у наступ - або на Донбасі, або з півдня, або з Білорусі. Головнокомандувач вважає, що росіяни можуть знову спробувати атакувати Київ.

Радник ОП Олексій Арестович вважає, що великий наступ, який Росія, ймовірно, планує на січень-лютий 2023 року, може стати для неї останнім.

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Росія може розпочати нову хвилю наступу вже в лютому, використавши для цього 150 тисяч мобілізованих. Схожої думки дотримується і очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

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