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Військовий експерт розказав, за яких умов війна Росії проти України може закінчитись до кінця року

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Військовий експерт розказав, за яких умов війна Росії проти України може закінчитись до кінця року

Фото: Associated Press

Закінчення російсько-української війни до кінця року залежатиме тільки від кількості зброї, яку Україні нададуть.

Якщо ж в Україні буде недостатньо зброї, то війна може затягнутись до 2023 року.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua сказав військовий експерт Олег Жданов. 

"Питання у тому, хто керує цією війною. Ми розуміємо, що не ми. Якби у нас була зброя, ми б уже давно вирішили це питання. А оскільки зброю нам надають наші партнери, то головним режисером цієї війни вони і є. Якщо зброя буде надана своєчасно, то ми можемо закінчити головну фазу гарячої війни до кінця року. Якщо зброя надходитиме повільно - то війна може продовжитись на наступний рік", - пояснив Жданов. 

Нагадаємо, американський дипломат, колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що війна в Україні триватиме і навесні, і влітку 2023 року

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1387
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