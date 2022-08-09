Військовий експерт розказав, за яких умов війна Росії проти України може закінчитись до кінця року

Закінчення російсько-української війни до кінця року залежатиме тільки від кількості зброї, яку Україні нададуть.
Якщо ж в Україні буде недостатньо зброї, то війна може затягнутись до 2023 року.
Про це в інтерв'ю ТСН.ua сказав військовий експерт Олег Жданов.
"Питання у тому, хто керує цією війною. Ми розуміємо, що не ми. Якби у нас була зброя, ми б уже давно вирішили це питання. А оскільки зброю нам надають наші партнери, то головним режисером цієї війни вони і є. Якщо зброя буде надана своєчасно, то ми можемо закінчити головну фазу гарячої війни до кінця року. Якщо зброя надходитиме повільно - то війна може продовжитись на наступний рік", - пояснив Жданов.
Нагадаємо, американський дипломат, колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що війна в Україні триватиме і навесні, і влітку 2023 року.
Читайте також:
- Основний фокус війни змістився на південь: Пентагон - про ситуацію на фронті
- Протирадіолокаційна ракета AGM-88 HARM: Жданов пояснив, чи може її збити російська ППО
- Жданов розповів, чи отримає Україна найближчим часом сучасні винищувачі